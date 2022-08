Perú | Salvador Heresi emplaza a debatir a Eduardo Bless

Candidato de Podemos Perú a San Miguel.

El candidato de Podemos Perú a la alcaldía de San Miguel Salvador Heresi emplazó a través de sus redes sociales al candidato de Avanza País Eduardo Bless para sostener un debate sobre sus propuestas para el distrito.

Heresi señaló que el debate es muy necesario dado que los vecinos quieren escuchar propuestas.

Señaló que las encuestas de opinión daban como los candidatos con mayor opción a Heresi y Bless y que una confrontación alturada de ideas sería beneficiosa para la ciudadanía sanmiguelina.

Heresi consideró que su Plan de Gobierno tiene mejores propuestas para la seguridad y el desarrollo económico de los vecinos así como la mejor prestación de servicios y obras de infraestructura criticando que Bless solo se había dedicado a llenar San Miguel de publicidad.

Asimismo, el ex alcalde y ex Ministro de Justicia dijo esperar “que Bless no se corra y acepte debatir a fin que los vecinos puedan decidir por la mejor propuesta”.

Finalmente, dijo mostrarse confiado en que el Plan de Gobierno y las propuestas presentadas a la comunidad eran sus mejores cartas para su triunfo electoral el próximo 2 de Octubre.