Relámpago deja a cuatro personas heridas cerca de la Casa Blanca

Al menos cuatro personas resultaron heridas y se encuentran en estado crítico después de ser impactadas por un rayo que cayó en horas de la tarde de este jueves en las cercanías de la Casa Blanca en Washington.

En un mensaje publicado en Twitter, el cuerpo de bomberos y servicios de emergencias médicas indicó que transportó a dos hombres y dos mujeres a un centro médico.

Detallaron que las cuatro víctimas presentan «heridas críticas que amenazan su vida».

El rayo impactó en la plaza de Lafayette, que se encuentra justo al norte de la Casa Blanca, en medio de una gran tormenta que caía en Washington.

Breaking: ⁦@dcfireems⁩ says 4 patients in critical condition after lighting strike in Lafayette Park across from White House ⁦@nbcwashington⁩ pic.twitter.com/hql5GPtjst— Jackie Bensen (@jackiebensen) August 4, 2022

Update Lafayette Park lightning strike. #DCsBravest transported 2 adult males & 2 adult females to area hospitals. All had critical life threatening injuries.— DC Fire and EMS (@dcfireems) August 4, 2022