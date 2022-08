▷ Novak Djokovic se retira del torneo de Montreal, por no estar vacunado contra la COVID-19 #5Ago

Novak Djokovic se retiró el jueves del próximo torneo de cancha dura en Montreal porque no está vacunado contra el COVID-19 y, por lo tanto, no puede ingresar a Canadá.

Por la misma razón, tal como están las cosas ahora, tampoco podrá competir en el US Open a finales de este mes.

Djokovic, un serbio de 35 años, ha dicho que no recibirá los tiros, incluso si eso significa que no puede ir a ciertos torneos . Se perdió el Abierto de Australia en enero después de ser deportado de ese país y tuvo que perderse dos eventos en los Estados Unidos a principios de este año.

Jugó en el Abierto de Francia, donde perdió en los cuartos de final ante Rafael Nadal, y en Wimbledon, que Djokovic ganó el mes pasado para su título 21 de Grand Slam, uno detrás del récord masculino que ostentaba Nadal.

Los ciudadanos extranjeros no vacunados no pueden ir a Canadá ni a los EEUU, por lo que Djokovic se retiró de Montreal un día antes del sorteo programado para el torneo y se espera que no participe en el US Open, que comienza en Nueva York el 29 de agosto.

El fin de semana pasado, Djokovic publicó en las redes sociales que tenía la esperanza de tener la oportunidad de jugar en el US Open y escribió: «Me estoy preparando como si me permitieran competir, mientras espero saber si hay algún lugar». para que yo viaje a EE.UU. ¡Dedos cruzados!»

Djokovic es tres veces campeón del US Open. Su derrota ante Daniil Medvedev en la final del año pasado impidió que Djokovic se convirtiera en el primer hombre desde Rod Laver en 1969 en ganar un Grand Slam en un año calendario.