Colombia VIDEO. Denuncian que hombre besó a la fuerza y le alzó la falda a una joven en Bogotá

A través de redes sociales una joven denunció que un hombre la manoseó en el Portal Américas, en la capital del país.

Por medio de una cuenta de Instagram la mujer asegura que el agresor tiene esposa e hija.

En la publicación la mujer relató el hecho que ocurrió el pasado 30 de julio cuando caminaba hacia Portal Américas, luego de salir de su casa se encontró con el agresor por lo que ella pensó que la iba a robar.

«Gritaba y nadie me ayudaba»: Joven denuncia que un hombre la manoseó

«Lo primero que yo pienso es que me iba a robar hasta que me dijo “le parecí muy feo, que la asuste”? A lo que yo me fui a quitar el tipo me agarró muy fuerte de la espalda y me metió la mano debajo de mi vestido, empezó a manosearme y a tratar de besarme, a lo que yo le empecé a pegar pero el tipo tenía muchísima fuerza y no lograba quitármelo de encima», escribió la chica en el post.

«Gritaba y nadie me ayudaba, hasta que un muchacho Venezolano me ayudó, agarro al tipo y empezó a pegarle junto a otros 2 motociclistas, él tipo fue tan cínico que le decía al muchacho que me ayudó que hablaran ellos 2, que no le hicieran nada», relató la víctima.

La víctima fue asesinada a puñaladas. https://t.co/EthjIuKtmi — Minuto30.com (@minuto30com) August 5, 2022

«Yo lloraba desesperadamente y no sabía cómo actuar, lo primero que pensé fue en grabar pero estaba tan asustada que no pude hacerlo muy bien.

Me paso a mi al igual que le puede pasar a cualquier chica, no se lo deseo a nadie y gracias a ese tipo de gente que está suelta por ahí en la calle nos da miedo caminar y salir solas, vestirnos lindas y como nos gusta», narró la joven.