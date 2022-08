Inameh informa que nube del polvo del Sahara llegará al país este #7Ago

1441214

Caracas.– El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este domingo, 7 de agosto, llegará a Venezuela una nube del polvo del Sahara. Esta avanza por el Atlántico tropical y estiman que llegará a nororiente y franja norte costera del país.

Indicaron que el polvo del Sahara se mantendrá en el país al menos por 72 horas en concentraciones leves a moderadas.

“Recordemos que esta capa sahariana reduce la calidad del aire y la visibilidad, así como también inhibe el desarrollo de nubes convectivas”, enfatizaron.

Esta no sería la primera vez que el polvo del Sahara llega al país, pues en retiradas ocasiones ha sucedido. La ultima vez fue el pasado 21 de julio, también en concentraciones leves a moderadas.

El alergólogo Oscar Aldrey explicó en entrevista radial algunas recomendaciones para hacer frente a este polvo.

Entre las que sugirió está no quitarse el tapabocas ni siquiera en sitios al aire libre, y dentro de las casas no barrer, pasar trapos húmedos. No limpiar con trapos secos porque eso va a aumentar la exposición al ácaro.

Redacción El PitazoVista_4

