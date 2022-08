La protesta de docentes y personal obrero y administrativo del Ministerio de Educación continúa en las calles a lo largo y ancho del país, por mejoras salariales, rechazo a la Onapre y el pago incompleto del bono vacacional.

Una de las docentes que reclama sus derechos laborales, declaró para la cuenta de @marioj_grafico (en Twitter) que solo los colegios privados son los que cuentan con un «buen» proyecto educativo. «Claro, ustedes se bajan de la mula para que los hijos y nietos de enchufados y miembros del Gobierno, y lo ponen en los grandes colegios, mientras tanto, el muchachito del barrio, el hijo de María La Boyera, de Juan Albañil, ellos sí tienen que tener una educación de mala calidad. No nos la calamos Maduro, la educación de los pobres no tiene por qué ser una pobre educación», exclamó la ciudadana.

Desde Guanare, la docente que se identificó como Glenda Oviedo también se sumó a la protesta en la entidad y expuso cómo la pérdida de sus beneficios laborales, mermaron su calidad de vida y la de su fmilia.

«Venezuela está sumisa, está callada, te quitan los beneificios y no dicen nada. Así no podemos vivir. No tememos para los proyectos escolares, ni para los útiles, ni para un helado cuando salimos con nuestros hijos. Si usted no tiene un familiar en el extranjero no puedes comer, eso es un insulto. Hasta cuándo nos vamos a quedar callado. Para eso estudiamos, para eso el sector salud hace guardias, hasta cuándo la indiferencia», vociferó la docente en una plaza pública de Guanare, acompañado por demás docentes.

«Ya está bueno, me cansé de no tener para darle a mi hijo para el desayuno. Yo estudié en dos universidades, pasé hambre cuando estudiante, no es justo que lo pase como profesional», sentenció.

Docentes del país llevan una semana con protestas de calle, incluso, frente al TSJ y Ministerio de Educación, pidiendo la derogación de la Onapre, el pago de bono vacacional y advierten que de no ser escuchados, no volverán a clases en septiembre.