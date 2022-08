México | «Chicharito» Hernández aclaró polémica sobre la bandera y ofrece disculpas a niño

El goleador tapatío Javier “Chicharito” Hernández rompió el silencio y habló acerca de las dos polémicas en las que se vio envuelto en el transcurso de la semana.

En una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, el delantero del LA Galaxy aclaró lo sucedido con la bandera de México que supuestamente tiro al suelo y le ofreció disculpas al niño al que le negó una foto.

“Lo ví y lo platiqué con mi familia, yo no sabía que la tenía agarrada yo, pensé que la tenía agarrada la persona. No es que la tire, sino que, al moverla, desafortunadamente la bandera se cayó al piso”, comentó el “Chicharito” acerca del incidente ocurrido con la bandera de México.

En alusión a la foto que le negó a un niño tras el partido de la MLS entre el LA Galaxy y el FC Dallas, el goleador histórico de la Selección Mexicana comentó le ofreció disculpas al pequeño y aseguró que no actuó de mala fe, por lo que intentará compensarlo.

“Le pido mucho mucho perdón al niño, a su familia. Estoy platicando con el Galaxy para ver si podemos contactarlo, para ver si le damos una foto, un jersey o algo. La gente a la que me acerqué estaba muy lejos del autobús. Otro día que no estaba al 100 emocionalmente, y se me fue en ese momento. Cuando lo veo saltar, le digo que no, porque vi más gente que le quería firmar”, ahondó Hernández Balcázar.

“Chicharito” Hernández envía mensaje a sus detractores

Javier Hernández fue duramente señalado por los aficionados por estos dos sucesos en el transcurso de la semana. Ante ello, el atacante de 34 años de edad afirmó que hay gente que siempre busca criticarlo sin saber cómo se dan las situaciones.

“Sabemos que hay gente que le gusta aprovecharse y solo me quiere juzgar por un video o una situación, pero saben el amor que tengo por mi país”, remató el “Chicharito”.

En lo que va de la actual temporada de la MLS, el futbolista surgido de las Chivas registra ocho goles con el LA Galaxy, que a mitad de semana derrotó precisamente al Guadalajara en la Leagues Cup.