Perfil | Mikel de Viana, el profesor que dejó de lado los dogmas

Caracas.- Este viernes, 5 de agosto, se conoció la muerte del padre jesuita, teólogo, docente y escritor venezolano Mikel de Viana. De acuerdo con la información publicada en las redes sociales, el religioso falleció en España.

Mi hermano el P. Mikel de Viana s.j., esta noche, descansa en la paz del Señor. Agradecemos a Dios por haberlo tenido muy cerca en toda nuestra vida. pic.twitter.com/mlWhm6kwMn — Jose de Viana (@josedeviana) August 5, 2022

¿Quién era Mikel de Viana?

Mikel de Viana nació en Caracas en 1953, específicamente en la Parroquia de Santa Rosalía, así lo publica el portal web de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), donde además detalla que la formación sacerdotal de este sociólogo ucabista transcurrió entre Barquisimeto y Roma.

En una entrevista para la Ucab, de Viana manifestó: «Mi vocación principal es la cristiana. Yo me sentía llamado a seguir de cerca a la persona de Jesucristo y eso significa realizarlo a partir de mis habilidades, mis capacidades y mis cualidades personales, dentro del contexto social e histórico en que me tocó moverme. Esa vocación de cristiano se traduce en ser educador, intelectual, predicador, sacerdote religioso».

Mikel de Viana fue conocido por sus fuertes críticas al gobierno de Hugo Chávez, así lo dejó saber en la entrevista para la Ucab. «Por todos los mesianismos de la política venezolana de estos últimos 20 años. Es probable que estemos yendo a un escenario semejante al de Ecuador, país que cada vez tiene menos salidas, porque cada vez que se plantea una es bloqueada por la resistencia de la colectividad», dijo.

Cómo era visto por sus alumnos

Mikel de Viana era percibido por sus alumnos como un profesor distinto, agrega la Ucab. «Su histrionismo en el aula, el lenguaje ‘terrenal’ y cierta irreverencia, lo hacen merecedor de ese calificativo», se lee en el portal web de la Universidad.

«Mi trabajo es llevar la Cátedra a la calle, hacer de la vida real el objeto de estudio, y no elaborar una secta elitesca de pensadores sofisticados. Por eso me sorprende cuando me dicen que ese estilo es excepcional, cuando esa debería ser la regla. Pero es que en esta universidad hay una sifrinería tan chimba que no me extrañaría que se sorprenda precisamente por lo que no debe sorprenderse”, agregó el padre en la entrevista.

Agradezco haber tenido el privilegio de escuchar al Padre Mikel de Viana s.j. en diversas oportunidades; sacerdote brillante y carismático, con un verbo impecable y una fidelidad a sus ideas democráticas que le valió el exilio. QEPD — Maria Teresa Röhl (@mtrohl) August 5, 2022

Que mala noticia… 😢 mi querido y respetado profesor Mikel de Viana. Honrada por haber tenido la oportunidad de recibir sus enseñanzas en la Escuela se Ciencias Sociales de la UCAB. Paz a su alma y condolencias a familiares, amigos y a la comunidad Ucabista. — Fátima Soares (@FatimaSoaresVE) August 5, 2022

Estoy convencido que el P. Mikel de Viana s.j. murió de tristeza, lejos de su tierra. Mikel, amigo de nuestra familia, brillante intelectual y educador, vivió sus últimos años en el exilio impuesto por el voto de obediencia de su orden sacerdotal. — Javier Vidal (@javiervidalp) August 5, 2022

Se nos fue Mikel de Viana,S.J., un hombre extraordinario. Mis condolencias a sus hermanos jesuitas y a la UCAB. Muy triste por su partida. — Elías Pino Iturrieta (@eliaspino) August 5, 2022

Críticas contra Hugo Chávez

En 2006 de Viana salió de Venezuela debido a las críticas contra el fallecido Hugo Chávez. En una entrevista para El Independiente, de hace cuatro años, aseguró que estaba amenazado y que se había dado luz verde para inculparlo por conspiración.

También resaltó, en el mismo medio, que en el país debía ocurrir una reinstitucionalización, sanearse el proceso corrompido por intereses particulares y generar confianza social para recuperar la credibilidad.

Redacción El PitazoGran Caracas

