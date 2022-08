Rafael Narváez: La vulneración del debido proceso en Venezuela es sistemática

El abogado defensor de los derechos civiles Rafael Narváez denunció este viernes al sistema judicial venezolano por la falta de imparcialidad e independencia – dos características que se establecen taxativamente tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la Constitución Nacional.

“Si el sistema judicial desea recuperar su credibilidad debe acabar con la vulneración del debido proceso. Por ejemplo, que los tribunales no asignen defensores públicos a los presos políticos en lugar de sus abogados de confianza; que las audiencias se convocan y al llegar al tribunal no sean suspendidas, como ocurre en innumerables oportunidades; que el acceso a expedientes de parte de la defensa no tenga restricciones; que no se asuma la culpabilidad del imputado y que se investiguen los tratos crueles y torturas contra los detenidos”.

Narváez cree que la falta de autonomía e independencia de los poderes públicos ha causado un daño irreparable a la justicia. “El ciudadano luce indefenso”, dijo.