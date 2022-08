Universitarios califican de violación fraccionamiento de pago del bono vacacional y recreacional

1441142

Caracas.- El fraccionamiento del pago de las vacaciones para el personal activo y del bono recreacional para los pensionados del sector universitario fue calificado como una violación, por los profesores y sindicalistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), este sábado 6 de agosto.

«Eso no está en ninguna convención colectiva. No hay ninguna experiencia que pueda servir de base para interpretarlo, porque las contrataciones colectivas dicen que eso se paga el 15 de julio», dijo José Gregorio Afonso, directivo de la Asociación de Profesores de la UCV, a quien le parece «increíble que el bono de este año 2022 vaya a ser pagado en el 2023».

Afonso destacó que jamás se había realizado ningún tipo de fraccionamiento del pago de las vacaciones o del bono recreacional, que son 105 días de su salario mínimo. Estos beneficios eran cancelados en un depósito único y que ahora será abonado de la siguiente forma: 10 días lo pagarán en agosto, 10 en septiembre, 10 en octubre y los 75 días restantes entre enero y julio de 2023.

Esta situación preocupa al gremio puesto que esos beneficios contractuales llegan a sus cuentas devaluados, debido a la inflación que se registra en el país.

El profesor Afonso considera que estas acciones son parte de una política laboral contra los trabajadores universitarios que se aplica desde 2018, con la circular 2.792 que derogó todas las contrataciones colectivas y los acuerdos laborales preexistentes a raíz de la reconversión monetaria de ese año.

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (Sinatraucv), recalcó que la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Ftuv) no realizó ningún logro, sino que reiteró parte de los acuerdos que fueron alcanzados por millones de trabajadores y que, incluso, ya se pagaron desde agosto de 2021.

El fraccionamiento de estos beneficios es una «cachetada a los trabajadores, porque ese dinero va a llegar devaluado», destacó Sánchez, quien añadió que los trabajadores venezolanos esperan desde mayo un aumento salarial, como lo prometieron las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro.

Sánchez advirtió que se encuentra preocupado por el pago de los aguinaldos, que debería caerles en diciembre. El supuesto aumento salarial también debería incidir en el pago de estos beneficios.

El equipo de El Pitazo se comunicó con la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena y con el ministerio que dirige para conocer su versión sobre este asunto, pero no recibimos ningún tipo de respuestas.

Finalmente, Afonso advirtió que esta acta convenio con la presunta homologación que fue firmada, el pasado 2 de agosto, no posee legitimidad, porque no aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial.

Katherine DonaGran Caracas

