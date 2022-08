Estudiantes de la UC denuncian cobros excesivos

Estudiantes de la Universidad de Carabobo (UC) denuncian irregularidades en la inscripción de materias de verano. Indican que la institución está realizando cobros excesivos para ser una universidad «pública», violando los derechos de gratuidad de la educación universitaria hasta el nivel de pregrado.

Viola los derechos de los estudiantes

Al menos 25 dólares (0,417 petros), solicitan por cada materia sin tomar en cuenta que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia suspendió el Reglamento de Administración de los Ingresos y Egresos Generados. Esto debido a que contradice lo emanado por la ley, donde establece que la educación hasta el nivel de pregrado debe ser gratuita.

Asimismo, el Artículo 103 indica que «toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas»

Estudiantes de la UC no pueden pagar

Por otro lado, Pedro* contó que cursa tercer año de derecho en la UC y se ha dedicado solamente a estudiar, su familia lo apoya hasta donde puede. El ingreso en su hogar es limitado y no puede costearse una universidad privada. Por ello la UC era la opción que se ajustaba a su presupuesto. Sin embargo, los costos de aranceles llegan casi a los precios de una universidad privada.

Explicó que las condiciones de estudio dentro de la universidad es deplorable, las instalaciones están completamente descuidadas. El sistema de estudio online aliviana la carga de conseguir pasaje para asistir, pero precisó que las exigencias de la institución a la hora de hacer exámenes no se ajusta a la realidad que viven en el país.

Fallas eléctricas no permite el desarrollo de exámenes virtuales

«Durante este periodo de estudio, la universidad decidió aplicar dos exámenes como prueba final, el primer examen se hacía en junio y el segundo en julio, ambos vía online. A mí se me presentó un problema por la luz y el internet con 3 materias, a lo que cuando fui a colocar la notificación a la universidad, la misma me respondió que no se hacen responsables por las fallas ocurridas en mi zona«.

Además, destacó que solamente daban 20 minutos para responder un examen de 20 preguntas. «Resulta que por causa de esos inconvenientes con la luz en la universidad, el costo del verano es de 25 $ por materia. Varias personas también se vieron afectados por esa situación. Yo no tengo el dinero para pagar 3 materias que por circunstancias ajenas a mi voluntad no pude presentar unos exámenes que me faltaban. Como resultado repruebo auto automáticamente la materia»

Por último, destacó que el año pasado el cobro del verano era de 15 $ por materia dólares, una cantidad alta para ese tiempo, pero este año el aumento fue mayor. Explicó que los dirigentes estudiantiles no han hecho nada para solventar la situación. Tampoco hay pronunciación por parte de los directivos de la UC ante la suspensión de los aranceles. Esperan que la situación irregular se aclare lo antes posible porque de otra forma no logrará cursar sus materias.

Como Pedro* hay muchos estudiantes que reclaman los costos elevados dentro de la institución, como el Curso Introductorio, donde el pago es de 40 dólares y la universidad no mejora en materia de infraestructura.

*Nombre usado para proteger la identidad del entrevistado

