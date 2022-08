Gremio docente manifiesta ante el instructivo Onapre

Durante casi tres meses, el gremio docente y de trabajadores públicos ha protestado en diversos estados del país exigiendo la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

El aumento de sueldo de marzo causó la modificación de los reglamentos para calcular los salarios, las primas por antigüedad y profesionalización que perciben en la administración pública.

Instructivo Onapre desmejora los derechos adquiridos en años de lucha de los maestros

Los docentes describen el instructivo conocido como “Onapre” como una herramienta que “desmejoró flagrantemente los derechos adquiridos durante años de lucha del maestro”.

La modificación de los reglamentos derogó parcialmente algunas cláusulas de contratos colectivos sectoriales.

El instructivo Onapre se aplica a toda la administración pública, incluida “empresas estratégicas” según reseñó el portal Crónica Uno.

Si bien es cierto, uno de los cambios significativos del instructivo Onapre, es que disminuye a los porcentajes para el cálculo del beneficio de la prima profesional. Además, de la prima universitaria, la modificación de base de cálculo de prima de antigüedad y que desaparecieron algunos conceptos salariales como la prima de titularidad, prima por responsabilidad, prima por hijos con discapacidad.

“Estamos en la calle reclamando el derecho a un salario digno, la derogación del instructivo Onapre que se lleva entre un 40% y 70% de nuestros salarios y prestaciones y ejerciendo nuestro derecho a la protesta pacífica. Tenemos que rescatar nuestros salarios”, manifestó una vocera de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV (APUFAT).

Según señala el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), el instructivo Onapre viola las inter escalas del tabulador salarial provocando su aplanamiento.

Además, Provea explicó que el instructivo provoca el desconocimiento de los beneficios socioeconómicos contemplados en las distintas convenciones colectivas del sector público.

La ONG indicó que, en el caso de los universitarios, un profesor con la categoría Titular (el escalafón más alto de la escala docente) debería percibir un ingreso mensual ajustado al aumento del salario mínimo del pasado 16 de marzo de 2022.

No obstante, los docentes deberían haber recibido un pago de 854,78 bolívares. Sin embargo, su salario mensual quedaría en 522,16 bolívares, un 39 % menos de lo esperado.

El 17 de junio los docentes comenzaron intensificar su rechazo a las políticas laborales del régimen venezolano, y pidieron la eliminación del instructivo Onapre y convocaron a dos movilizaciones para la tercera semana de este mes (20 y 21 de junio respectivamente). “El día 20 es la protesta de los jubilados que piden una respuesta acerca del pago del bono de recreación. Inclusive se está solicitando un cronograma de pago para que comiencen a cancelar ese bono que se anunció hace más de 45 días y todavía no se le ha pagado a nadie. El día siguiente habrá una protesta nacional contra el instructivo Onapre que eliminó cláusulas económicas y violenta nuestros derechos”, explicó Carlos Salazar, vocero de la Coalición Sindical Nacional.

Gremio docente protesta para exigir el pago del bono vacacional

Por otra parte, los docentes protestaron el 27 de julio y denunciaron que el Ministerio de Educación (ME) no les depositó la totalidad del bono vacacional, además informaron que el pago no correspondía con las nuevas tablas salariales de los educadores.

En su lugar, los docentes denunciaron que solo les pagaron 25% del beneficio. Los maestros aseguran que continuarán manifestando hasta que sean escuchados por el ME y el bono sea ajustado a las tablas salariales de los educadores.

El gremio docente alega que los depósitos que cayeron en sus cuentas estaban calculados con base en sus salarios devengados en diciembre de 2021.

«Estamos pidiendo la habilitación del pago completo de lo que son las vacaciones de los trabajadores del sector educación, que los cálculos se hagan en función del salario que devengamos, como está contemplado en el contrato colectivo, que debe ser cancelado con el último salario que están devengando los trabajadores», la presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), la docente Griselda Sánchez.

El sector educativo reiteró que los compromisos salariales del mes de julio deben ser cancelados con base en el salario que recibían al momento del pago, según informó El Pitazo.

Según informó el medio, “los bachilleres no docentes activos del Ministerio de Educación esperaban recibir 776,42 bolívares y los docentes VI calculaban 1.322 bolívares”.

Por otra parte, El Pitazo reseñó que los jubilados esperaban recibir entre Bs. 529,38 y Bs. 901,4 bolívares. Sin embargo, los maestros retirados solo recibieron Bs. 50.

La protesta más emblemática durante el 2022

Este jueves 4 de agosto se llevó a cabo en el centro de Caracas una gran movilización de trabajadores públicos, que salieron a las calles para exigir, la eliminación del instructivo Onapre.

La manifestación inició a las 10 de la mañana a las afueras del Ministerio de Educación, ubicado en la esquina de Salas.

Allí se congregaron unos 300 educadores, que desde el lunes exigen el pago correcto del bono recreacional y de vacaciones.

Además, la protesta no solo se realizó en Caracas, sino a nivel nacional, estados como: Bolívar, Táchira, Mérida, Maracaibo, Trujillo, Valencia y Margarita.

Bolívar

Los trabajadores del sector educación del estado Bolívar tomaron las plazas Bolívar del estado, ubicado al sur del país, uniéndose así a la II Gran Jornada Nacional de Protestas.

Táchira

La convocatoria para unirse a las manifestaciones era concentrarse en las inmediaciones de la Zona Educativa, en el centro de San Cristóbal. Ante la cantidad de docentes, la 5ta avenida se mantuvo cerrada por los manifestantes.

Mérida

Un centenar de docentes asistieron hasta la sede de recursos humanos de la gobernación, para entregar un documento y exigir el pago completo e inmediato del bono vacacional.

Trujillo

Los docentes hicieron una marcha desde la plaza Bolívar hasta la Alcaldía de Valera. Estos señalaron que no permitirán que sigan “vulnerando nuestros derechos”.

Margarita

Para reclamar el pago del bono vacacional y la derogación del instructivo Onapre se agruparon en las instalaciones de la Casa del Maestro, ubicada en La Asunción, para definir las acciones que tomarán en torno a esta situación.

Valencia

Gremios del estado Carabobo apoyaron la protesta de los docentes universitarios, activos y jubilados para exigir pagos correspondientes al bono vacacional.

Estos alzaron la voz para denunciar las irregularidades en los pagos y el alto costo de la vida que no lo solventa la remuneración mensual, que recibe cada uno de los docentes.

Gremio docente tomará medidas sino derogan el Instructivo Onapre y no cumplen con sus exigencias

Por otra parte, los docentes municipales, regionales, nacionales y universitarios mantuvieron la consigna: “sin pago no hay clases”, dejando clara la posibilidad de paralizar las actividades durante el próximo periodo académico.

La presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), la docente Griselda Sánchez expresó en entrevista con Noticias Todos Ahora que «esto es una violación fragante a nuestros derechos constitucionales, a nuestras convenciones colectivas y esto no sucede solo en el Ministerio de Educación, sino que también ocurre en las alcaldías que dicen ser de oposición”. “Si la situación persiste el gremio se seguirá movilizando en todas las calles y todo el país, y pues no abra un regreso a clase en septiembre. Y lo lamentamos mucho porque nuestros jóvenes son los más afectados en esta situación”, señaló Sánchez. “Pero vale también destacar que nuestra lucha también es por ellos (los jóvenes), por su presente, por su futuro, por una educación de calidad, porque nuestras 24.000 escuelas puedan tener las puertas abiertas”. “Necesitamos menos demagogia y más trabajo pedagógico, más maestros profesionales en las aulas, mejores salarios, mejores condiciones de laborales, activación del ticket estudiantil, activación del programa de alimentación escolar que hoy es inexistente en las escuelas, esto es lo que exigimos y vamos a seguir movilizados”.

Además, Griselda Sánchez explicó que van a esperar para ver si hay una respuesta oportuna y que el Ministerio de Educación cancele la deuda que tiene con los maestros