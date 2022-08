Perú | Burneo rebajó proyección de crecimiento del PBI

Previsión para este año pasa de 3.6% a 2.2%.

El nuevo ministro de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, hizo una importante reducción en la proyección de crecimiento del PBI para este año, de 3.6% a 2.2%.

Cabe recordar que hasta hace tres semanas, el anterior ministro de Economía, Óscar Graham, había estimado que la economía crecería 3.6% este año. La nueva estimación del MEF será oficializada en el Marco Macroeconómico Multianual, el cual se publicará a fin de mes.

Kurt Burneo refirió que la lucha contra la desaceleración de la economía es uno de los motivos por los que aceptó liderar la cartera del MEF.

“Uno ve situaciones en las cuales definitivamente se pueden hacer mejor las cosas. Y no estoy criticando a Óscar Graham, sino que dado el contexto en que estamos, no pasa como sucedía antes, donde política y economía iban por cuerdas separadas; desafortunadamente las cuerdas ahora se empiezan a entrelazar, y resulta que la inestabilidad política empieza a contagiar en adverso a la economía”, señaló hoy Burneo en RPP.

“Siento que hay la posibilidad de que las cosas puedan manejarse mejor, en el plano económico, tomando distancia de la parte política, para promover una tasa de crecimiento mayor al pronóstico actual que está en 2.2%; hasta hace poco la proyección estaba en 3.6%”, remarcó Burneo.

“Entonces para mi es claro que si la economía no toma viada, la demanda de empleo va a crecer poco. Tenemos claro que la economía debería crecer cuando menos 5% para absorber a los casi 300,000 jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral; si no logramos que la economía no mejore su crecimiento, habrán dificultades para el empleo y para los jóvenes”, subrayó.