Perú | Estudiantes denuncian la sumatoria de más cursos en malla

A meses de terminar la carrera, alumnos de la UTP reclaman cambios arbitrarios en el plan de estudios

Más de 200 estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) denunciaron la modificación de la malla curricular sin autorización.

En ese contexto, los alumnos validaron el cambio arbitrario de su plan de estudios durante el proceso de matrícula, lo que conllevaría a alargar su estadía en la institución y continuar pagando pensiones de enseñanza hasta el 2023.

Según la información de algunos involucrados que se encontraban a solo unos meses de culminar su carrera profesional, la casa estudiantil agregó, de manera arbitraria, de 3 a 7 cursos de una malla curricular a la que no pertenecen.

Sin embargo, los estudiantes afectados ingresaron a dicha universidad entre los años 2015 y 2018, por lo que contaban con un plan de estudios diferente.

«Todos los cursos los terminé en el ciclo marzo 2022-1 y no debería de tener ningún curso pendiente. Pero ahora me han agregado cursos, eso no le pueden hacer a las personas que están egresando», comentó un alumno de la UTP.

Asimismo, el problema de este cambio irregular también ha perjudicado a los que ya habían cumplido con todos los créditos y culminado su formación.

«El pasado martes 26 de julio del presente año culminé con mis cursos de carrera, según la malla curricular. Ayer me di con la sorpresa de que me faltan siete cursos, y hoy me aparecen seis cursos que son de la especialidad de empresarial», indicó una de las egresadas.

¿Qué medidas tomaron los estudiantes afectados por el cambio en su malla curricular?

Ante esta situación, los estudiantes afectados presentaron una carta a la Dirección Académica de la universidad, luego de agotar las otras vías de reclamo, tanto por los canales oficiales como por redes sociales.

En ese sentido, alrededor de 210 alumnos firmaron la carta y presentaron pantallazos del cambio que notaron en el proceso de matrícula, de un día a otro, en su portal de estudiantes.