Perú | “Hay congresistas que apoyan al gobierno sin importarles la corrupción”

Por Fernanda Vela

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, denunció la existencia de un núcleo duro de legisladores subordinados a los intereses del gobierno, pese a los escándalos de corrupción. Asimismo, advirtió sobre una repartija de las comisiones y criticó que se entregara el grupo de Justicia a Perú Libre. Debido al blindaje congresal a Pedro Castillo no ve futuro a la vacancia por falta de votos y considera que la vía es la Acusación Constitucional o el ámbito judicial.

¿Cómo ve el inicio de gestión de la nueva Mesa Directiva del Congreso?

En la semana que tiene la Mesa Directiva están pasando cosas que no me agradan. Decidimos no apoyar e ir con una lista encabezada por la doctora Echaíz que, aparentemente, tenía el consenso de muchas bancadas, incluso algunas que ya se encuentran en la Mesa Directiva. Sin embargo, lo digo con mucha pena, estos acuerdos y pactos dieron como resultado lo que ya tenemos.

¿Y qué apreciación tiene del desempeño de Lady Camones en la Presidencia del Parlamento?

Escuché el mensaje de la señora Lady Camones, me pareció bueno, coherente y frontal contra la corrupción, pero muchas veces son los actos los que mandan. Sin embargo, hubo una reunión donde teóricamente todos los portavoces habían elaborado el cuadro de comisiones, en la cual no estuve, pero me da la impresión que todo esto está armado. Y me llamó la atención que una de las comisiones más importantes, que es la Comisión de Justicia, se la entregaran a Perú Libre, ya que nos encontramos en un bloque expectante, viendo a la fiscal de la Nación con las piedras en el camino que le están poniendo, y no veo lógico que se entregue una comisión tan importante al partido del gobierno.

¿Cree que pueda haber un viraje hacia una oposición más firme?

No mucho si es que es verdad que van a cumplir un “compromiso de honor” firmado por varios congresistas para que, si se llegase a vacar a Castillo, dejen sus cargos. Y si la señora Boluarte es inhabilitada, de acuerdo a la Constitución, la presidenta del Congreso debe asumir el puesto de la Presidencia y llamar a elecciones presidenciales. Considero que ese documento es humillante para la señora Lady Camones si creen que es la persona que debió ser puesta en la Mesa Directiva para que se siga el orden que la Constitución ordena. Decir que ahora te doy los votos pero, si pasa algo, no confío en ti y te sales, pues no puedo compartir ese tipo de actos.

¿Qué es lo que más le preocupa de la Mesa Directiva?

Me preocupa que sus miembros obedezcan en todo a sus partidos. Me hubiese gustado que, desde el momento en que llegaron a la Directiva, la señora Lady Camones, hubiese pedido licencia al partido Alianza Para el Progreso, para sentirse libre de no recibir algún tipo de presión. Yo no tengo muchas esperanzas. Me ha desilusionado mucho que uno de los partidos democráticos, Fuerza Popular, con el cual estuvimos trabajando varios proyectos de acción y control en oposición responsable, se haya ido a otra mesa. No los entiendo, y menos ahora que hayan entregado la Comisión de Justicia al partido Perú Libre.

¿Cree que la gestión de Camones pueda favorecer a Pedro Castillo?

No, no creo, pero tengo mis dudas (respecto a) si se va a poder hacer todo lo que espera la población para llevar (adelante) la vacancia o cambiarle el rumbo al país en este camino al despeñadero en el que nos tiene el Ejecutivo.

¿Considera que la nueva Mesa Directiva es producto de una repartija?

No lo sé, pero están dando la razón a los comentarios y rumores, que indican que habría existido algunas reuniones fuera del Congreso. Según los rumores, hubo reparticiones en todos los partidos y bancadas, manejado por dos o tres personas. Si se quiere cambiar la política, tienes que tomar decisiones en contra de este tipo de arreglos. De repente van a salir algunos a decir que es una mentira o que se escogió democráticamente. Yo lo dudo, no es así. Si fuera transparente te reúnes abiertamente y haces acuerdos. Para mí, el bien mayor es el país y no un grupito o persona.

¿Es viable la vacancia del presidente Castillo?

Con todos los indicios que se tenía se podía generar la vacancia, pero si no se tienen votos y hay un núcleo duro que apoya al gobierno, sin importarle que sea corrupto o que esté metido en una organización criminal, no se puede. Si con todas estas pruebas no es suficiente y se habla de 20 parlamentarios comprados, “Los Niños”, todo indica que estamos fregados.

Matarse en una vacancia que nunca va conseguir votos, está de más. El único camino que queda es la Acusación Constitucional o el ámbito judicial.

¿Hay un sector hipócrita dentro de la oposición?

“Por sus actos conoceréis”. Basta mirar un reportaje en el que salen muchos congresistas y ver cómo han votado. Estoy en contra de este gobierno porque lo creo nefasto para el país. A esto se debe sumar que en una próxima votación de vacancia contra Castillo, con la palabrita “gobernabilidad”, votan en contra de la vacancia y no son coherentes con lo que dicen.

A la luz de todos los indicios de corrupción ¿considera cercano el fin del gobierno de Castillo?

Ojalá. Hace tiempo se está buscando la vacancia, pero no es porque se trate de Castillo, se trata del país que se sigue desmembrando. Existen problemas, las personas todos los días salen a buscar el día a día, para poder sobrevivir. Lo importante ahora es presionar a todas las entidades públicas para que solucionen el tema de la urea, que se está prolongando hasta diciembre. Sin embargo, ya tenemos escasez de productos que cada día suben más.

Tenemos un gran motor de recursos que es la minería, pero es socabada por este gobierno. Todo empezó, desde que entró Mirtha Vázquez a la PCM y empezó la debacle, logrando que ni un inversionista minero quiera venir nuevamente. No ven seguridad jurídica en el país, ya que sacan un decreto de tercerización, desde mi perspectiva fatal, que está generando que las pocas empresas formales pasen a la informalidad para sobrevivir o despidan a miles de trabajadores. En pocas palabras, siguen destruyendo al país.

¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades de la Mesa Directiva?

Preocuparse por priorizar las leyes y apoyar en el desarrollo para sacar adelante la economía, seguridad y salud. El Congreso debe fiscalizar más que legislar. Nos sobran miles de leyes que no se están cumpliendo, de las cuales, más de la mitad no han sido reglamentadas, son una ley en papel. No pueden decir que no hay plata para ejecutar obras ya que sí hay recursos. Si se lo están robando o llevando, es justo que sea fiscalizado y dar respaldo al ente encargado, ya sea Contraloría o Fiscalía. ¿Hay intereses de por medio? Obviamente, pero hay que hacerlo.