Primaria debe tener una sola vuelta, permitir el voto en el exterior y con participación de inhabilitados

El coordinador nacional de Convergencia, Biagio Pilieri, precisó cuáles son las condiciones que debe cumplir la primaria de la Plataforma Unitaria – a la que prefiere denominar en singular – para que el proceso sea franco, incluyente y participativo.

Fue este martes cuando Convergencia anunció que también participará en la primaria opositora de cara a las presidenciales, que según la Constitución deberían tener fecha para 2024. Pilieri, también diputado de la AN/2015 y ex candidato a la gobernación de Yaracuy (21N), explicó a ND, las cuatro condiciones que piden de dicha elección: voto de venezolanos en el exterior, una sola vuelta, ayuda de organismos nacionales o internacionales, y la participación de los inhabilitados.

“En Convergencia creemos que con una sola vuelta para la elección de primaria es suficiente. Porque pretender dos vueltas en la elección primaria significaría que seríamos el único país del mundo que va a dos vueltas para un proceso interno”.

Sobre quienes podrán o no participar en la primaria, Pilieri aseveró que no buscan ser excluyentes y que incluso, algunos de los que integran la Alianza Democrática, podrían participar. Pero no todos – aunque no detalló quiénes.

«Hay partidos que son claramente brazos ejecutores del régimen, factores que son ampliamente conocidos por haber participado activamente en la judicialización de organizaciones políticas. Esos no son verdaderos opositores. Hay otros que perteneciendo a la Alianza Democrática o no, no fueron parte de eso y pensamos que pudieran ser parte de una primaria» y aclaró «de todos modos, eso será objeto del reglamento interior de primarias que se está discutiendo con todos los factores».

A continuación, nuestra entrevista:

Este martes, su partido anunció que participará en la primaria opositora. ¿Por qué le llama primaria en singular? ¿Y por qué decide participar?

– La llamamos en singular porque nosotros desde la Plataforma Unitaria Democrática pretendemos que esta primaria sea lo suficientemente poderosa y legitimada, inclusiva, participativa que haga que allí nazca y se legítime quien sea electo por la voluntad del pueblo como el líder y próximo presidente o presidenta de todos los venezolanos.

– Es en singular, porque cualquier otra pretensión de otra primaria o simulación de primaria no será de ninguna manera representativa. Pretendemos hacer de esta primaria, La Primaria y no una primaria más de las anteriores. Por eso en singular.

– Participamos porque hemos dado un amplio debate en todos los estados, en cada una de las estructuras que conforman Convergencia, en 22 estados del país, en más de 245 municipios y todos por amplísimo consenso hemos considerado que será una herramienta articuladora de la unidad democrática del país y segundo, una herramienta que va a permitir potenciar la fuerza democrática de la oposición para así articular lo que significará el papel de ir a un proceso presidencial, ir amalgamado y ganar esa primaria, elegir al próximo presidente y colaborar decididamente en la reconstrucción del país.

Usted es una cara visible dentro de la Plataforma Unitaria, ¿podría indicarme en qué anda ahora la coalición? ¿Cuál es el próximo paso?

– El primer paso fue articular una política uniforme desde la oposición democrática, ya lo logramos; lo segundo, abrir la puerta para que cada una de los movimientos político partidistas puedan incorporarse a la plataforma; tercero, articular con los distintos sectores de la sociedad civil un plan de acción. Cuarto hacer que la Plataforma Unitaria esté regada en el país.

– Hoy (la PUD) ya está instalada en los 23 estados y en 70% de los municipios y parroquias de Venezuela. Eso significa que andamos articulando la Plataforma Unitaria en todas partes. Igualmente, hoy se están instalando y constituyendo las distintas comisiones de trabajo en todos los estados, municipios y parroquias.

– Estamos avanzando en el tema de ir consensuando los temas alrededor de la primaria, basado en la postura de las 10 organizaciones políticas por una parte y acercándonos a la postura de las organizaciones que no están dentro de la Plataforma Unitaria, pero que quieren participar y sectores que sin ser partidos también van a participar.

Este martes, Fuerza Vecinal anunció que también se sumará a la primaria de la Plataforma Unitaria. Días atrás fue Futuro de Henri falcón, ¿quiénes faltan?

– Esto pretende ser una primaria que no sea donde participen solo factores dentro de la Plataforma Unitaria. Estamos abriendo la puerta a todo candidato y candidata, a toda organización y sector que realmente sea democrático y quiera un cambio de quienes están frente al poder.

– Todo el que reúna esas condiciones tiene la puerta abierta para poder participar en esta primaria. Es suficientemente amplia para que todo el que quiera un cambio país pueda participar. Pero por supuesto, no somos ingenuos para creer o entender que quienes se disfrazan de oposición quieran ser parte de la misma. Para nosotros no es solo decir que eres oposición sino serlo y hay algunos factores que todos conocemos que quieren decir que son oposición sin serlo.

Aún no se ha dado a conocer el reglamento para la primaria. ¿Considera usted que podrían participar dirigentes que forman parte de la Alianza Democrática?

– No todos los de la Alianza Democrática están ubicados en el imaginario venezolano, ni en el sentido político del venezolano en el mismo nivel. Hay por lo menos partidos que son claramente brazos ejecutores del régimen, por ejemplo factores que son ampliamente conocidos por haber participado activamente en la judicialización de organizaciones políticas. Esos no son verdaderos opositores. Hay otros que perteneciendo a la Alianza Democrática no fueron parte de eso y pensamos que pudieran participar en la primaria. De todos modos, eso será objeto del reglamento interior de primarias que se está discutiendo con todos los factores.

Todavía faltan bastantes meses para 2024, pero no paran de salir encuestas y sondeos sobre posibles candidatos. ¿Cuáles son las características que debe tener el candidato que se medirá ante Maduro?

– La principal características es que sea realmente opositor, no disfrazado de opositor; la segunda característica es que tenga el respaldo popular, suficiente y necesario, por eso vamos a las primarias; tercero, que tenga conciencia de que cuando gane la primaria no será suficiente con los que lo acompañaron, sino que deberá abrir el compás y sumar a todos los factores políticos y no políticos del país que quieran un cambio; y cuarto, que entienda que hay un objetivo superior que es el país, y que su acción como próximo presidente esté enfocado a las transformaciones integrales que necesita el país y no hacer de la presidencia un factor para atornillarse o para secuestrar los poderes públicos.

¿Cuáles son las condiciones básicas que deben tener las primarias? ¿Segunda vuelta? ¿Voto en el exterior? ¿Con o sin el CNE?

– Hay amplio consenso en algunas cosas. Lo primero es que, sin duda alguna, queremos que voten los venezolanos en el exterior. El método aún no lo tenemos claro, pero queremos que puedan opinar y que no hagamos nosotros lo mismo que les hizo el régimen: quitarle derechos.

– En Convergencia creemos que con una sola vuelta para la elección de primaria es suficiente. Porque pretender dos vueltas en la elección primaria significaría que seríamos el único país del mundo que va a dos vueltas para un proceso interno y una para la elección presidencial. O sea, serían tres vueltas. Creo que el presidente que salga electo en una primaria que sea franca, clara, incluyente y participativa tiene toda la legitimidad necesaria.

– Nosotros acordamos pedir el apoyo técnico de organismos nacionales e internacionales, por lo tanto tendremos unas exigencias para eso. También estamos de acuerdo con que participen los inhabilitados.

– Además, nosotros estamos de acuerdo con algo que es sagrado, guardar la identidad del elector. Si un organismo sea nacional o internacional nos garantiza eso, maravilloso, nuestra posición no es incluir o excluir a nadie, pero si hay premisas básicas.

¿Qué le dice a los venezolanos que están dudosos de participar en esta convocatoria?

– Que pudiera tener razón de tener duda, de ser escéptico, pero le digo que estamos en un proceso clave para el país, que al igual que en el año 98 y la elección presidencial que marco los últimos 20 años, la próxima elección presidencial va a marcar varias décadas del país e invito a los venezolanos que a pesar de sus dudas válidas, participe, que no se mantenga al margen, que su participación será clave y protagónica y que muchos de nosotros que estamos participando de manera activa estamos haciendo todo el esfuerzo para resguardar que sea un proceso inclusivo, legitimador y que pueda cubrir todas las expectativas y que el candidato que resulte electo pueda marcar una nueva era junto con el esfuerzo de todos.