▷ Ex rector principal del CNE: Venezolanos dentro y fuera del país en peligro de no poder votar #8Ago

De acuerdo al ex rector principal del Consejo Nacional Electoral, Ildemaro Martínez, al menos 7 millones de venezolanos que están en el exterior corren el riesgo de no poder votar en las próximas elecciones presidenciales debido a que no han actualizado sus datos en el Registro Electoral Permanente.

“Queremos hacer un llamado de atención para que el CNE tome las medidas y se aboque a promover la inscripción de los nuevos votantes y actualización de los datos por cambio de residencia. Tenemos 7 millones de venezolanos fuera del país, de los cuales aproximadamente 4 millones de esos emigrantes representan el 30% del Registro Electoral”, aseguró el ex rector del CNE.

Según Martínez, en la última elección nacional solo votaron 125.000 venezolanos en el exterior, cifra de venezolanos que podría verse aumentada “si existiera la voluntad por parte del ente electoral”.

“La mayoría de los venezolanos que están fuera del país ya están inscritos en el Registro Electoral, lo único que tienen que hacer es el cambio de residencia”. agregó.

Al mismo tiempo, resaltó la importancia de incluir a los tres millones de venezolanos que se han movilizado internamente en el país buscando mejoras económicas y no han hecho su cambio de residencia.

“El CNE tiene que instalar en cada municipio una estación de actualización del Registro Electoral, en línea es muy fácil hacerlo para facilitarle a todos los venezolanos su inscripción y cambio de residencia. Hoy técnicamente es muy sencillo, pero hay que tener la voluntad política para hacerlo”, acotó el creador del Movimiento Vote.

Para finalizar, señaló como “grave” que el CNE no haya tomado las medidas para incluir a las personas en el sistema electoral, añadiendo que “deben promover campañas de manera permanente a la vez de facilitar puntos para que los ciudadanos puedan registrarse en el CNE, así como actualizar sus datos”.