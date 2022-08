España | El FBI registra la mansión del ex presidente Donald Trump en Florida

El FBI ha registrado en la noche de este lunes la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, a las afueras de Miami, según ha confirmado el propio ex presidente. Trump no se encontraba en esta vivienda en el momento del registro, está en su torre de Nueva York, y desde allí ha elaborado un duro comunicado en el que acusa al Partido Demócrata de impulsar esta acción con fines electorales, lo que «convierte a Estados Unidos en uno de esos corruptos países del tercer mundo donde se producen este tipo de asaltos».

No ha trascendido por el momento el objeto de esta incursión del FBI en la vivienda del ex presidente, tampoco lo ha querido explicar por el momento el propio Trump, quien sí ha revelado que los agentes «incluso han accedido a mi caja fuerte». La oficina del ex mandatario es la única fuente que hasta el momento ha ofrecido detalles de una acción que Trump describe así: «Mi preciosa casa se encuentra bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI».

Trump denuncia que «algo así nunca le había ocurrido a ningún presidente de Estados Unidos. Tras colaborar con agencias relevantes del Gobierno, este allanamiento sin avisar no era necesario ni apropiado», y se pregunta: «¿Qué diferencia hay entre esto y el Watergate, donde los operativos se colaron en el Comité Nacional Demócrata? Aquí, sin embargo, los demócratas se han colado en la casa del 45 presidente de los Estados Unido».

Favorito ante las elecciones

Aunque Trump aún no ha anunciado oficialmente si será candidato a la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales, cada poco tiempo ofrece pistas que apuntan en esta dirección. Y, lo cierto es que sigue siendo el principal favorito para ser el candidato del Partido Republicano, a pesar del proceso al que está siendo sometido en la comisión del Congreso que investiga los sucesos del 6 de enero de 2021 cuando una turba entró en el Capitolio.

Trump acaba de ganar por amplia mayoría una encuesta planteada durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Texas, sobre los favoritos a las elecciones primarias del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Trump ha obtenido el 69 por ciento de los votos, a enorme distancia del segundo en el sondeo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha logrado el 24 por ciento. El expresidente amplía así su ventaja desde la última encuesta de CPAC, en febrero, cuando recibió el apoyo del 59 por ciento de los asistentes a la votación frente al 28 por ciento de DeSantis.

El senador Ted Cruz ocupó el tercer lugar de la encuesta con un 2 por ciento, mientras que otras opciones recibieron un apoyo del 1 por ciento o menos.