Horóscopo del 8 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 8 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Este día debes estar muy al pendiente de las personas con las que convives, pues existen aquellas que solo quieren robarte tus energías, es mejor alejar a las personas tóxicas de tu vida. En el trabajo procura que la comunicación que tengas con tus compañeros sea efectiva, esta es la clave para que el trabajo fluya de manera correcta y no haya problemas en el ambiente.

TAURO

El amor es algo que debes poner como prioridad en ti vida, procura que tu pareja sea parte de tus proyectos más importantes, pues es así como se construye un buen lazo de amistad y amor con la otra parte. En cuestiones de salud, Mhoni Vidente te recomienda que pruebes un poco la medician tradicional para que tu cuerpo pueda conectar con las energías ancestrales.

GÉMINIS

Tus compañeros de trabajo son tus iguales, no dejes de lado sus ideas y escucha siempre lo que tienen que decir, de estas relaciones pueden salir buenos resultados que beneficien a todos. En caso de que tengas pareja, este día deberían darse tiempo para salir a tomar un café y retomar esas pequeñas citas que sirven para fortalecer su relación.

CÁNCER

Solo tú procuras por el bien de tu cuerpo, pon más atención a tu salud y toma la iniciativa por retomar esos buenos hábitos que te han hecho destacar por ser de las personas que casi no se enferman. Este día vas a recibir una buena noticia en cuestiones de dinero, esto ayudará a que tus deudas se minimicen y puedas sentirte un poco más libre económicamente.

LEO

En el amor, últimamente cada uno está yendo por su parte y esto no está nada bien para el rumbo al que quieren dirigir su relación, recuerda qu ambos deben seguir el mismo camino para que el carruaje de su amor tire en la misma dirección. En tu vida hay persona que procura por tu bien y todo lo que te digan será para que no te veas afectado en cuestiones de dinero, haz caso a sus consejos.

VIRGO

Tu cuerpo te quiere decir muchas cosas, y la única forma en que te lo puede decir es través de los malestares que has estado experimentando, presta mucha más atencióna tu alimentación y actividad física, tu cuerpo te lo va a agradecer. En el trabajo, todo parace indicar que tu esfuerzo no esta rindiendo frutos, pero no te debes preocupar ya que todo toma su tiempo.

LIBRA

Las personas a tu alrededor te muestran mucho apoyo, por lo que tu debes regresarlo sin que ellos te lo pidan, de esta forma demostrarás el amor que les tienes. Económicamente estás pasando por una racha bastante fatal, pero lo astros se alinean a tu favor para que puedas salir de tus deudas; no te preocupes que saldrás de esta.

ESCORPIO

Trata de ser más abierto en cuestiones del amor, sobre todo con tu pareja; en el fondo sabes que eres una persona muy cariñosa pero te cuesta mucho trabajo demostrar el afecto que le tienes. La ansiedad te esta dominando, y esto no debe ser así pues solo te afecta en tu salud, trata de relajarte y de llevar las cosas de manera más calmada para que tu estado físico no se afecte tanto.

SAGITARIO

En tu relación, ambos saben que tienen secretos y que cada uno aún no esta listo para contarlo, mientras tanto no se apresueren a contarse las cosas, hay tiempo para todo. En tu búsqueda de trabajo no solo te enfoques en empleos que te dejen más ganancias, sino busca algo que te deje más enseñanzas en cuestiones profesionales.

CAPRICORNIO

Es timepo de poner un hasta aquí a esa persona de tu vida que solo se la pasa admirandote pero de una forma no sana, esto a ti solo te provoca malestar y sentir un tipo de acoso por parte de esa persona. Para que tu relación tome un nuevo rumbo, prueben con el misterio, esta puede ser una buena estrategia para reavivar las llamas de su relación.

ACUARIO

Una de tus decisiones de este día será enmedar ese error que cometiste, tu corazón te indica que es tiempo de reconocer que tu fallaste por lo que debes disculparte con la otra persona, esto ayudará mucho a su relación, ya sea de amor o amistad. Eres una persona muy ahorrativa, pero estos días has gastado demás, aprende a priorizar tus gastos y llevar un mejor control de tus finanzas.

PISCIS

Tu vida se esta tornando un poco aburrida por lo que debes ser valiente y enfrentarte a nuevos retos en tu vida, aquí entre en juego el plantearte a tener desafíos que pongan a prueba tu capacidad mental y física. Esto es muy bueno para tu salud, puesto que comienzas a moverte más y a salir de tu zona de confort.