Javier Ceriani contó en qué se gastó el dinero del concierto de recaudación para Chyno Miranda

Javier Ceriani asegura que la prima de Chyno Miranda tiene una camioneta nueva que se compró con el dinero que estaba destinado al tratamiento del cantante.

En su programa Chisme No Like, el argentino Javier Ceriani habló nuevamente acerca del estado actual de salud en el que se encuentra el cantante venezolano Chyno Miranda y sobre las recientes fotografías que publicó su prima Yarubai Zapata Pérez para la revista People en Español, asegurando que estas últimas se tratan de un “montaje” para que no se sepa las verdaderas condiciones en las que se encuentra el artista.

Ceriani aseguró que, luego de que se recaudaran una buena cantidad de dinero en el concierto a favor de Miranda, esta plata no llegó a las manos del intérprete sino que fue interceptado por su prima.

“Después del concierto en donde se recaudaron $70.000 dólares la prima se compró una Toyota 4Runner gris cero kilómetros”, contó el conductor. Cabe destacar que el precio de esta camioneta está entre los $34,910 dólares a $46,415 dólares.

Después cuestionó “¿De dónde en Venezuela te sacas una cero kilómetros? ¿Una licorería? Se viste con ropa fina, se va a la peluquería… esta chica no era así, era una chica humilde”.

Además reveló que la prima de Chyno y el cantante tuvieron una discusión luego de que este comprara una casa en Venezuela y les diera el permiso a Zapata y su hermana para habitarla, pero meses más tarde no querían salir de allí.

