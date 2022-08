Madonna se encargará de su película biográfica

Madonna es uno de los referentes culturales más importantes de la música, pues se ha consagrado, gracias a su talento, como la solista más vendida en la historia. Todo lo referente a su vida siempre ha sido noticia, por lo que hace unos años cuando anunció que llevaría su nombre al séptimo arte sus fans no dudaron en festejar, aunque el proyecto empezó con el pie izquierdo pues le quisieron imponer a un escritor y director cuando ella considera que ellos no podrían reflejar su verdadera esencia.

La Reina del Pop, como la han nombrado medios especializados en música de la talla de Billboard o Rolling Stone, se ha enfrentado a un nuevo obstáculo en su carrera: la imposición de un hombre que dirija el proyecto que narrará su vida. Aunque esta no es la primera batalla que ha enfrentado en contra de lo que considera machismo en la industria del entretenimiento, en esta ocasión las repercusiones se han visto reflejadas en el proceso de todo el filme.

Durante una entrevista para la revista Variety, la intérprete de éxitos musicales como Frozen on Fire, La Isla Bonita y Don’t Cry for Me Argentina aseguró que muchos ya habían intentado realizar un filme de su vida, pero las condiciones ofrecidas no fueron de su agrado y llegó a la conclusión que era mejor si lo hacía ella misma, pues no se trataba de talento o experiencia de los interesados, sino que en su momento no hubo ni una sola candidata mujer.

“Embarcarme en esta película fue preventivo, porque mucha gente estaba intentando hacer películas sobre mí. En su mayoría, hombres misóginos. Así que puse el pie en la puerta y dije: ‘Nadie va a contar mi historia, sólo yo’”, mencionó.

Sus palabras rápidamente fueron aplaudidas por colectivos feministas así como colegas del gremio actoral, pues las oportunidades laborales que tienen las mujeres dentro de la industria son limitadas y más cuando de proyectos importantes se trata. La brecha entre salarios, puestos e incluso reconocimiento sigue siendo muy grande, por lo que la decisión de La Reina del Pop es un respaldo más a los antecedentes y compromisos sociales que durante toda su trayectoria ha tenido con el sexo femenino.

