México | Barcelona goleó 6-0 a Pumas

Pumas llegó ilusionado, motivado para dar batalla ante un renovado Barcelona, que este domingo los aplastó y humilló. Al final, el equipo catalán ganó 6-0 para llevarse el trofeo Joan Gamper.

No habían pasado ni 20 minutos y el club blaugrana ya ganaba 4-0.

😍 @lewy_official‘s first goal for Barça at Spotify Camp Nou! 💙❤️ pic.twitter.com/UoqaqK8HM4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022