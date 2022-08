Movimiento Vote: Millones de migrantes al exterior y dentro de Venezuela en peligro de no poder votar

Ildemaro Martínez, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral, cree que unos siete millones de venezolanos, migrantes internos y al exterior, están en riesgo de no poder votar en las próximas elecciones presidenciales por no haber actualizado sus datos en el Registro Electoral Permanente.

De esos, 4 millones han emigrado al exterior y los tres restantes han migrado a otras ciudades y pueblos en Venezuela.

“Queremos hacer un llamado de atención para que el CNE tome las medidas y se aboque a promover la inscripción de los nuevos votantes y actualización de los datos por cambio de residencia. Tenemos 7 millones de venezolanos fuera del país, de los cuales aproximadamente 4 millones de esos emigrantes representan el 30% del Registro Electoral”, dijo Martínez.

Agregó que en la última elección nacional solo votaron 125.000 venezolanos en el exterior. Aseguró que esa cifra cambiaría si existiera la voluntad por parte del ente electoral.

Recalcó que los avances tecnológicos le permiten al CNE crear una plataforma segura para que los venezolanos en el exterior puedan actualizar sus. “La mayoría de los venezolanos que están fuera del país ya están inscritos en el Registro Electoral, lo único que tienen que hacer es el cambio de residencia”.

Acotó que esa situación no solo se ve en el exterior, también dentro del país. Explicó que el Registro Electoral, de acuerdo con la Ley, es permanente y continuo, y tan pronto se cumplan 18 años de edad, con la cédula de identidad, los venezolanos tienen el deber y el derecho ciudadano de inscribirse en el REP.

Señaló que aproximadamente hay tres millones de venezolanos que se han movilizado internamente buscando mejoras económicas y no han hecho su cambio de residencia. Un millón y medio de jóvenes en edad para votar no se han inscrito ante el RE.

“El CNE tiene que instalar en cada municipio una estación de actualización del Registro Electoral, en línea es muy fácil hacerlo para facilitarle a todos los venezolanos su inscripción y cambio de residencia. Hoy técnicamente es muy sencillo, pero hay que tener la voluntad política para hacerlo”.

Calificó como muy “grave” que el CNE no ha tomado las medidas para que eso ocurra, “deben promover campañas de manera permanente a la vez de facilitar puntos para que los ciudadanos puedan registrarse en el CNE, así como actualizar sus datos”.

A juicio del ex rector del CNE, el ente electoral tiene que comenzar desde ya a hacer campañas de inscripción y actualización de datos pensando en las próximas elecciones nacionales pautadas para el 2024. “En cualquier país en que se encuentre un venezolano, el CNE está obligado a proporcionarle las facilidades para que ese ciudadano pueda votar, y ahora más que nunca estamos hablando que de cada cinco venezolanos, uno está fuera de Venezuela; es una situación irregular e inconveniente, que se le niegue el derecho a voto a ese gran número de venezolanos fuera del país”.

Movimiento Vote

Ildemaro Martínez aprovechó para anunciar que un grupo de técnicos jubilados del CNE creó el Movimiento Vote con el objetivo de hacer análisis y aportes en materia electoral.

Señaló que el pasado 19 de julio entregaron ante el ente rector un proyecto de reglamento donde exponen las ideas centrales para que se pueda n actualizar los datos a través de una plataforma, además de una serie de propuestas para que el CNE la discuta y tomen la decisión de cómo organizar el proceso de votación en el exterior.

Añadió que ahora se cuenta con una serie de plataformas transparentes y seguras en el mundo, para que no solo el voto, sino también la transmisión de datos y escrutinio se conozcan de manera inmediata. “El Registro Electoral debe ser continuo, transparente, eficaz, eficiente e inmediato como la propia ley lo manda”.

Finalmente dijo que el objetivo es hacer que la gente tome consciencia de esta situación y a su vez sirva como una expresión pública para que el CNE asuma su responsabilidad. “Es importante que el RE esté actualizado para la garantía democrática del país, la ciudadanía también debe tomar conciencia de esta situación, que al fin y al cabo, la única manera que tenemos de poder elegir en paz a nuestros gobernantes y hacer los cambios que cada quien quiera como ciudadanos, es que exista un REP confiable y que haya un proceso de votación, de escrutinio y de proclamación de los candidatos, que todo el mundo tenga confianza y además, asegure la participación de la mayoría de los venezolanos”.

Integrantes del Movimiento Vote

Lic. Emma Moreno M. (Coordinadora Observación Electoral)

Lic. María Auxiliadora Rondón (DGS. Información Electoral)

Lic. Gabriel Cabrera C. (DG. Planificación)

Lic. José Cortes (DGS. Información Electoral)

Dr. José Méndez F. (Fiscal de Cedulación)

Dr. Celiz Mendoza (Consultor Jurídico)

Lic. Andrés Rolando C. (DG. de Seguridad integral)

Ildemaro Martínez(ex rector del CNE)

Andrés Caleca (expresidente del CNE)