En casa nos encantan las masas caseras y a mi siempre me apetece elaborarlas tranquilamente, con su amasado y sus reposos para la fermentación pero no siempre cuento con tiempo para ello. Por eso me encanta tener recursos fáciles y rápidos como el de esta elaboración y así tener lista en un momento una cena sabrosa y sencilla.

Con esta receta de paninis caseros aprenderás a preparar las pizzas con pan más sencillas y rápidas, con trucos para que te queden crujientes por abajo y con el queso fundido. Es tan fácil como cortar el pan por la mitad, echarle los ingredientes que queramos sin que falten una buena salsa de tomate y por supuesto queso y hornear unos pocos minutos.

En esta ocasión he optado por dos opciones muy populares, por un lado un sencillo panini con bacon y por otro lado un panini con queso azul y alcaparras, ¡buenísimos ambos! Descubre más abajo en la sección de Variaciones qué otras combinaciones de ingredientes me encanta utilizar.

Ingredientes para la receta de paninis caseros, las pizzas con pan más sencillas y rápidas (6 unidades):

1 baguette de entre 200 y 250 gr. Aunque esta receta es fantástica para aprovechar el pan del día anterior (pero no duro, se secaría demasiado), también podemos utilizar pan del día.

Ingredientes sobre los paninis (cantidades al gusto): Salsa de tomate, tomate frito o tomate concentrado. Lo ideal es que tenga una textura más bien densa para que no moje en exceso la masa y así pueda subir bien en el horno. Queso mozzarella rallado o el que más te guste para fundir. Orégano seco. Unas llevan bacon cortado en tiras. Otras llevan unos trocitos de queso azul Cabrales y alcaparras.



Preparación, cómo hacer paninis caseros, las pizzas con pan más sencillas y rápidas:

Corta la baguette en 2 o 3 partes, según cómo de grandes quieras los paninis, y además córtalos por la mitad. Dependiendo para quién sean puedes necesitar 2 o 3 por persona o incluso cortarlas más pequeñas cuando son para niños. Precalienta el horno a 210ºC con calor arriba y abajo. La idea es que se doren rápidamente por arriba y tarden pocos minutos ya que el pan no es como una masa de pizza pues ya está horneado. Empieza cubriendo la miga de los panes con salsa de tomate. Puedes hacerlo extendiendo con una cuchara sopera. Echa por encima un poco de orégano y queso mozzarella al gusto. A mi me encanta que tengan bastante queso porque después se funde en el horno y queda espectacular. En este caso he optado por prepararlas de 2 sabores así que a unas les he puesto por encima unas tiras de bacon. En otras he repartido unos trozos de queso Cabrales y alcaparras, es una combinación que queda fenomenal. Pon los paninis sobre papel de horno y éste sobre una rejilla de horno. Introdúcela y ponla más arriba de la mitad para que el queso se gratine cuanto antes. Tardarán entre 5 y 10 minutos, el tiempo es muy variable porque depende del horno y de cómo son sus resistencias superiores por lo que te recomiendo estar pendiente a partir de los 5 minutos de horneado. También influye cómo te gusta el queso, ya que hay quien tan solo quiere que se derrita o quien lo prefiere dorado. Eso si, procura que el pan no se queme en exceso, debe quedar tan solo un poco más dorado de lo que estaba. Personalmente en cuanto veo alguna zona dorada en el queso para mi ya están listos porque me gusta que el queso esté un poco fluido y no se endurezca demasiado. Saca los paninis del horno y espera unos minutos antes de comerlos porque el pan retiene mucho el calor.

Tiempo: 30 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Recién hechos y calientes lleva los paninis a la mesa y, aunque siempre recomiendo esperar un poco para no quemarse, es importante que no se enfríen para tomarlos con el queso aún caliente y fundido. Aún así si te sobran o si se enfrían están buenísimos y aguantan 2-3 días en la nevera, así que puedes sacarlos un rato antes para comerlos a temperatura ambiente o bien recalentarlos en el horno durante unos pocos minutos para que vuelvan a estar calientes y crujientes.

Con lo sencillos que son de preparar y lo ricos que están son ideales para solucionar una cena rápida, están de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de paninis caseros, las pizzas con pan más sencillas y rápidas:

Como sucede con cualquier pizza puedes ponerle encima al pan la combinación de ingredientes que más te gusten, sin olvidar la salsa de tomate y el queso. Eso si, no añadas demasiados ingredientes ni mucha cantidad de cada uno para que no se te desborde y se hornee bien el queso.

Con cebolla y atún, con anchoas y alcaparras, con jamón cocido y champiñones… a tu gusto.

Consejos:

Según el tipo de pan, el tipo de queso y tu horno tus paninis necesitarán más o menos tiempo de horneado. Lo ideal es hornearlos a altura un poco más arriba de la mitad para que los ingredientes se cocinen y el queso se funda sin llegar a resecar en exceso o incluso quemar el pan.

El tipo de queso influye bastante en el resultado final. En este caso he utilizado queso mozzarella que es ideal para fundir y por eso lo pongo debajo del resto de ingredientes pero si prefieres un queso que quede gratinado y con capa crujiente escoge por ejemplo emmental y ponlo sobre el resto de ingredientes para favorecer el gratinado.