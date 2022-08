▷ Ineficacia en recolección de basura impulsa la privatización del servicio en Ciudad Guayana, asegura concejala Aliana Estrada #9Ago

Trabajo de www.correodelcaroni.com

Después de 29 días, el Concejo Municipal de Caroní sesionó para presentar el proyecto de la segunda reforma parcial de la Ordenanza de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos, la cual busca alianzas estratégicas de empresas privadas para el funcionamiento efectivo del servicio de aseo urbano domiciliario.

“Esto no es más que la presentación de la ordenanza, en la cual dentro de la exposición de motivos señalan que la gestión local ha tenido eventualidad y dificultades para la prestación del servicio, alegando que es por la aplicación del bloqueo económico. Nosotros estamos convencidos de que no es así. El tema es que han evidenciado una incompetencia manifiesta en el manejo de las operaciones, para resolver el problema con una licitación, es decir, no han sabido gerenciar los recursos”, manifestó Aliana Estrada, concejala de Caroní por la fracción de la Unidad Democrática.

Eso conlleva -explicó la edil- a que hoy se tenga basura en todos lados y haya que buscar un catastro municipal que permita efectivamente colocar las compactadoras en sitios estratégicos, y de la mano de otros funcionarios que sean eficientes para la recolección de desechos.

Enumeró que hay dos ejemplos importantes: Uno en Vista al Sol y otro en Dalla Costa, donde se han hecho entregas parciales de compactadoras, pero no ha sido efectivo porque persiste el descontrol y las montañas de basuras en estas dos populosas parroquias de la ciudad.

Por ello considera que es necesario contar con un sistema recolector que sea eficiente y logre realmente cambiar el impacto visual que este le genera a la ciudadanía. Además de los zamuros y malos olores, hay unos males derivados de la generación de desechos que deben ser erradicados.

“Con la ordenanza se pretende privatizar parte del servicio de recolección de basura. Nosotros creemos que debido a la emergencia que persiste es necesario, para eliminar la contaminación de zamuros y malos olores. Si eso viene a resolver el problema, nosotros diríamos entonces que debemos hacer una consulta a la población, que nos permita escuchar las inquietudes en torno al tema y que la gente entienda que es una relación compartida, deben recoger la basura y la ciudadanía debe contribuir a que esos desechos sean encaminados en un proceso efectivo de recolección”, agregó.

Esta estrategia debe ir aunada a un plan educativo para que se genere un cambio de actitud en la sociedad guayanesa y tenga cabida.

“Ahora los ciudadanos son de gran importancia, porque este proyecto debe ser consultado y hasta el momento no se ha hecho ninguna organización para la consulta pública de esta ordenanza por parte de los promotores del proyecto como es la directiva de la Cámara Municipal y la comisión de legislación”.

Estrada enfatizó que la Comisión de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario cuenta con información referente a la administración de gerencia del servicio, el daño ambiental ocasionado en los últimos 10 años y las necesidades ciudadanas por que se concrete una solución efectiva para la ciudad.

“No es solamente un problema de la municipalidad, ni de ahora los prestadores de servicio que pretenden incluir en la recolección de basura. Es un problema de todos”, puntualizó. (Prensa Concejales de la Unidad Democrática Caroní)

