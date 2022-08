Horóscopo del 9 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 9 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Este día abrirás los ojos y te darás cuenta que el amor no era como lo esperabas, pues al parecer tenías expectativas muy altas con esa persona, lo mejor es poner los pies sobre la Tierra y djar que todo fluya, sin tener ideales erróneos. Estas cargando con algo que lo único que te hace hacer es sentirte pesado, suelta eso para que puedas sentirte aliviado, son cosas que no están en tus manos.

TAURO

En el trabajo algo por ahí te llamará a cambiar de puesto, esto tiene que ver con algun ascenso o con una buena oportunidad laboral, arriésgate y ve por ello; esta es una señal del universo que debes tomar con los brazos abiertos. Tiempo de retomar tus buenos hábitos alimenticios, pues es parte fundamental para gozar de un excelente estado de salud.

GÉMINIS

Tu parja te ha dado toda la confianza que está en sus posibilidades, por lo que tu también debes otorgar esa confianza para que los dos estén en la misma sintonía. Un ejercicio de renovar tu hoja de presentación te ayudará a darte cuenta de las capacidades y hablidades que posees; no dejes que en el trabajo en el que estás actualmente desperdicien todo el potencial que tienes.

CÁNCER

Estos días estarás bajo mucho estrés, pero para evitar que tu salud física se ve afectada puedes optar por recurrir a algunas herramientas para relajarte, una buena opción son las técnicas de respiración; inhala y exhala para liberar cualquier tipo de tensión. Confía más en tu pareja y su palabra, los celos no son nada bueno para su relación pues solo contamina su conexión.

LEO

La seguridad no es uno de tus fuertes en cuanto a hablar de ti mismo, por lo que debes hacer ejercicios o rituales que te ayuden a reforzar tu confianza y seguridad; trata de ser una persona más completa. En la parte laboral, si ves que las cosas no van viento en popa, lo mejor es dejar esto por las buenas y abrirse en camino en nuevos campos, recuerda que siempre existe un plan B para cada cosa.

VIRGO

Necesitas cambiar un poco tu actitud ante tu pareja, ya que te estás volviendo una pareja muy hóstil con ella, en caso de que la hayas ofendido o hayas tenido una mala reacción con él o ella, no dudes en emitir una sincera disculpa. La relación y complicidad en equipo son parte básica para que las cosas en el trabajo salgan como quieren, traten de limar esas asperezas que solo traen problemas.

LIBRA

Una persona de tu trabajo o de tu circulo cercano llegará para pedirte un préstamo de dinero, aunque se trate de alguien a quien aprecies mucho, lo recomendable es que no cedas, pues en el futuro te presentará muchas trabas para devolverte ese dinero. Eres de las personas que se la pasan pegado al celular, trata de desconectarte un poco de la vida virtual y disfruta de tu alrededor.

ESCORPIO

En los últimos días has estado actuando bastante sospechoso, esto ha levantado varias dudas en tu pareja por lo que recuperar su confianza va a ser una tarea muy complicada; deja ya todas esas actitudes de misterio. Cuida más de tu salud, ya que los dolores que ha estado experimentando se deben a una mala postura, trata de mantener recta tu espalda a la hora de caminar y trabajar.

SAGITARIO

Tu fortaleza interior es algo que debes cuidar y alimentar cada día para que la nutras y fortalezcas, esto es parte para que tu parte emocional sea más fuerte y postiva. En el trabajo, finalmente te das cuenta de que las persoas no te aprecian y ni te dan el valor que mereces; busca un lugar en el que te aprecien como mereces.

CAPRICORNIO

Tienes que ser una persona más ahorrativa, pues económicamente la estás pasando un poco mal pero esto se debe a que no te administras muy bien en cuestiones de dinero; trata de que los gastos hormiga no sean parte de tu vida. Debes cuidar el peso de tus palabras, pues lo que has estado diciendo ha herido a uno persona muy cercana a ti.

ACUARIO

Eres de los signos más complicados en el amro cuando de experiecia en temas o cosas se trata, pues muchas veces llegas a desvalidar los comentarios y opiniones de tu pareja; deja que ella tambiés exprese su saber en el tema. En el trabajo eres de las personas más cumplidas de tu área, pero también eres muy apático con tu equipo, trata de integrarte un poco más para que exista un buen vínculo laboral.

PISCIS

El universo te manda una señal para que no tengas miedo a aceptar que vas encaminado a la cima, puede que los malestares que estás experimentando tengan que ver con el miedo que sientas por alcanzar el éxito. Tienes que aprender a ser más claro y decir qué es lo que realmente quieres y buscas, así evitarás que las personas se sigan aprovechando de ti.