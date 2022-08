La prima de Chyno Miranda reveló inesperados detalles sobre la salud del cantante

Nuevos detalles sobre el estado de salud del cantante Jesús Chyno Miranda fueron revelados por su prima Yarubay Zapata Pérez.

«¡Por favor! Por supuesto que está vivo. Nos gustaría que se revirtiera este tema negativo porque esa situación a Chyno le genera tristeza», indicó en entrevista ofrecida a People en Español.

Destacó que el cantante se encuentra viviendo en Venezuela desde diciembre del año pasado «a raíz de la neuropatía que le dio que generó una encefalitis y el verse en las condiciones en las que estaba, se le generó mucha ansiedad, mucha depresión y eso derivó en un problema de adicción también. Nosotros decidimos traerlo a Venezuela y él aceptó».

«Él es un ser humano, todo el mundo lo ve como una figura pública, como un artista. Pero ante todas las adversidades que puede pasar un ser humano, lo mejor era que estuviera con nosotros en casa, con sus familiares porque la situación que estaba viviendo allá (en Miami) lejos de nosotros no le permitía que pudiera sobreponerse al deterioro que sufrió por la encefalitis que atravesó en octubre de 2020», contó.

CHYNO MIRANDA Y SU RECUPERACIÓN

Zapata Pérez expresó que hay todo un equipo médico dedicado a tratar la recuperación de Chyno Miranda en forma integral; «desde el punto de vista físico y cognitivo también, desde el punto de vista emocional para poder recuperarlo».

Según su familiar, el artista siempre ha estado fuera de peligro. «Jesús nunca ha corrido riesgo de muerte ni de gravedad, ni de ninguna situación fatal. Eso es importante decirlo. Él ha mejorado muchísimo desde diciembre para acá, bastante. Es un proceso muy largo, es un proceso de un día a la vez, pero él está enfocado, tiene toda la voluntad para seguir fortaleciéndose. Y aunque hay un camino por recorrer porque es un proceso lento, estamos las personas que tenemos que estar con él acá en el país».

Al ser consultada sobre qué fue lo que hizo aceptar a Chyno su depresión y su adicción, Zapata Pérez respondió: «Pienso que quizás el sentir que podía perder su vida y porque estaba solo, porque probablemente no tenía el apoyo que verdaderamente necesitaba. Su salud y su vida no se podía tratar de una forma mediática y entonces necesitaba el amor de su madre y el amor de sus hermanos. Él está enfocado en fortalecerse y ofrecerle lo mejor de su persona a Lucca. Él quiere ofrecerle todo a su hijo».

EL APOYO FAMILIAR

Resaltó que todas las semanas acude al centro de la rehabilitación para verlo. «Lo vemos todas las semanas. La atención a nivel físico que está recibiendo con sus terapias es excelente. Ya puede bailar. Él físicamente está bien».

«Ayer me dijo que quería sacar una marca de ropa, está enfocado. Está pensando en sus proyectos a futuro, en el video de la canción «Siempre saldrá el sol». Ha escrito sobre el video de cómo lo quiere hacer. Una persona que está al borde de la muerte no hace eso», puntualizó.

En ese sentido, apuntó que está recibiendo terapia física, cognitiva y psicológica. «Está siendo atendido por un equipo médico multidisciplinario cumpliendo el proceso que debe cumplir para recuperarse y poder volver con toda la fuerza», dijo.

«Jesús Alberto está dedicándose a él, no está enfocado en otra cosa sino en su recuperación para recuperar lo que él había sido e inclusive convertirse en una mejor persona. No manejamos tiempos (en que saldrá del centro) porque es un proceso lento, es un largo camino por recorrer. Pero hay mucha voluntad y sobre todo su núcleo familiar que es el que siempre debió de estar ahí desde el día uno. Lamentablemente por otras razones eso no se logró, pero ya está con nosotros que es lo vital y nosotros vamos a devolver a un Jesús Alberto repotenciado», manifestó.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora