México | CNDH emite recomendación al INM por retención ilegal de una persona colombiana en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO, 08 de Agosto de 2022.- Por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, la libertad personal y libre tránsito en agravio de una víctima de nacionalidad colombiana, quien fue detenida en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación número 145/2022 al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.

La CNDH, informó que el pasado, 1 de marzo de 2022 se presentó una queja, para que se investigara la actuación de dos personas servidoras públicas del INM quienes impidieron a la víctima abordar una aeronave con destino a Mexicali, Baja California, a pesar de que mostró su visa de turista por seis meses.

“La persona agraviada fue trasladada a la Estación Migratoria en la Ciudad de México, donde permaneció por espacio de quince días con el aviso de deportación y la restricción de no poder regresar al país en dos años”.

Del análisis lógico-jurídico del caso realizado por personal del Organismo Constitucional Autónomo se desprende que fueron violados los derechos la seguridad jurídica, la libertad personal y la libertad de tránsito de la víctima, toda vez que acreditó su estancia legal en México y su deseo de realizar turismo tanto en la CDMX como en el interior del país; y advierte que:

“Su documentación migratoria no es apócrifa, por lo que el procedimiento administrativo migratorio que restringe su regreso por dos años no procede, ya que no está fundado ni motivado”.

En consecuencia, la CNDH solicitó al comisionado del INM colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la inscripción del agraviado en el Registro Nacional de Víctimas y se proceda a la inmediata reparación integral del daño que incluya una compensación justa y otorgue atención psicológica a la víctima.

“Se pide al comisionado instruir el análisis de toda la documentación e información de este caso para que de proceder, se cancele la alerta migratoria en contra de la víctima”.

Además que se colabore con el Órgano Interno de Control del INM en la denuncia administrativa que presente la Comisión Nacional en contra de dos personas servidoras públicas del Instituto por las omisiones y observaciones relatadas en la Recomendación y, finalmente, que se diseñe e imparta un curso integral en materia de derechos humanos, el procedimiento administrativo migratorio y las labores de revisión migratoria a todo el personal de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria y de la Estación Migratoria de la CDMX, ambas de la Oficina de Representación del INM en la Ciudad de México.