Alicia Machado rompe en llanto y confiesa el motivo por el que nunca pisará Venezuela

La actriz venezolana Alicia Machado contó la triste historia del secuestro y asesinato de su hermano.

Cabe destacar que, Alicia Machado siempre se ha demostrado como una mujer fuerte ante las cámaras, sin embargo ahora se abrió en una entrevista con Yordi Rosado sobre su historia personal la cual es muy triste, revelando que tuvo que pasar por un lamentable episodio familiar.

Asimismo, la criolla contó que tiene tres hermanos por parte de papá sin embargo uno de ellos falleció por la situación en el país «Lo asesinaron en Venezuela, la delincuencia y la situación tan deplorable en la que está mi país. Lo secuestraron un 22 de diciembre saliendo de su casa para comprar hallacas, que es un platillo venezolano de Navidad, y apareció su cuerpo en una fosa común el 20 de noviembre del año siguiente «.

En este caso, la famosa comentó que todo fue por la inseguridad que se vive en Venezuela, agregando que la delincuencia está a la orden del día, y por esta misma razón se mantuvo alejada del caso de su hermano y añadió «Él era muy especial para mí. Bueno, a mí me mantuvieron un poco alejada del caso por obvias razones porque yo a Venezuela no voy y no pienso ir» detallando que esta es la causa por la se mantiene alejada de su lugar de nacimiento.

