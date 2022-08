Fallas de servicios CANTV se intensifican en varios sectores de Nueva Esparta

Las fallas de servicio CANTV se han intensificado en varios sectores de Nueva Esparta. En las poblaciones rurales de la entidad Insular.

Familias que llevan hasta 5 o 6 años continuos sin servicio de teléfono de casa o presentan problemas para sostener una red de internet de forma estable.

Asimismo, Brito comentó que tiene aproximadamente 6 meses efectuando reiteradas llamadas a la empresa CANTV para hacer reportes, se dirigió hasta la ciudad de Porlamar para introducir el reporte de la situación, pero estos únicamente el argumentan que “debe esperar que la contactemos para determinar la falla”, según afirma la ciudadana.

Algunas familias llevan un promedio de 4 a 6 años sin servicio telefónico en sus hogares, aunque otros poseen el servicio de internet y teléfono en su casa, aunque este es muy deficiente, mientras que otros exponen que no tienen inconvenientes con el servicio, aunque si se va la electricidad en la capital del municipio estos quedan incomunicados.

“Es loco porque en mi casa hay wifi estable de la empresa CANTV , el servicio de ABA funciona, pero si se va la electricidad en Santa Ana, créame que nos quedamos incomunicados porque en esta zona no funcionan las líneas telefónicas” dijo Raúl habitante del sector Maco Arriba.

En la ciudad de Porlamar los transeúntes han denunciado en reiteradas ocasiones fallas de servicios de telecomunicaciones, al igual que en la población de La Asunción, en estos dos puntos estratégicos los ciudadanos han reportado que permanece una inestabilidad en el manejo de datos móviles y en muy pocos sectores las llamadas caen de manera inmediata.

Por ello, muchos estudiantes estudiante sufren las consecuencias de las deficiencias presentes en el servicio de internet o comunicaciones acá en Nueva Esparta, como pueden ser la disminución de su rendimiento académico, dificultades para cumplir con sus asignaciones o las barreras para lograr navegar en las plataformas web para disfrutar del derecho al acceso a la información.

Muchos usuarios de la empresa CANTV suelen comentar sus barreras al instante de navegar en la web y tratar de buscar información acerca de ciertos temas en específicos, estos desconocen el dominio de VPN o aplicaciones para disfrazar la geolocalización de los dispositivos electrónicos y consigan acceder a la información de calidad restringida por fines ideológicos.

“Es lamentable cómo portales web de diarios o noticias están bloqueados, algunos hasta tienen barreras informáticas que nos alejan de la información, a veces me cuesta muchísimo completar los pendientes de la universidad porque no tengo señal, no hay internet o tengo problemas para entrar en las páginas”, dijo Susana, estudiante de turismo en la Universidad de Oriente.