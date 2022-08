Horóscopo del 10 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 10 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Para este miércoles 10 de agosto, la pitonisa más reconocida de México, Mhoni Vidente tiene las mejores predicciones de los signos del zodiaco que conforman el horóscopo, donde vienen muchos cambios en el amor, dinero, salud y trabajo.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Los reproches por parte de tu pareja te están afectando mucho y, es que te está molestando todo lo que te dice puesto que sabes que es verdad y no sabes como solucionarlo, recuerda que si estás en pareja debes dar lo mejor de ti para que la conexión no se pierda. Tu corazón marca el ritmo de tu vida. Por ello debes cuidar su fuerza y su salud. La mejor manera de atenderlo es prevenir su daño.

TAURO

Debes cuidar muy bien las palabras que salen de tu boca y sobre todo si se trata de la familia de tu pareja, debes recordar que al momento de estar con alguien, estos a su vez traen personas en su vida que debes respetar. Es un buen día para darle forma a esa idea que tienes para hacer dinero. Mhoni Vidente aconseja que aquellos que te digan que debes permanecer en tu zona de confort para no enfrentar la angustia mienten. Estar vivo es atreverse y saltar sin red.

GÉMINIS

Te está preocupando mucho el hecho de cumplir tus sueños, pues piensas que en un punto tu pareja te rebasará, sin embargo no debes ver a tu persona especial como una competencia, pues puede afectar su relación, ambos debes de ser el impulso del otro. Es un buen día para reconocer a quien está a tu lado, invirtiendo todo para sacar adelante ese proyecto. Vives en un ciclo de transformación constante.

CÁNCER

Es un buen día para decirle todo a tu pareja tanto las cosas que te gustan como las que no te gustan, al igual que ella, pues esto les ayudará a solucionar los temas que traen arrastrando y hacer la conexión más fuerte. No deben guardarse lo que traen, pues es perjudicial para ambos. Hoy debes cuidar con especial énfasis de tu corazón. Es hora de renunciar a esos alimentos que lo dañan.

LEO

Hoy no es un buen día para exigirle a tu pareja, puesto aunque no lo sepas, tu persona favorita está pasando por un mal momento y lo que menos quiere es más presión y sobre todo de su ser amado que eres tu, debes darle su espacio en este momento. Mhoni Vidente afirma que el equilibrio del cuerpo es un delicado equilibrio que puede romperse en un instante. Las emociones más descontroladas lo amenazan con mayor frecuencia.

VIRGO

El orgullo puede ser una gran barrera para que las personas que quieres se acerquen a ti y te puedan ayudar, entre ellos está tu pareja, por lo que debes de bajar la guardia y dejar que te ayude y se consuele, por lo que este consejo no lo debes dejar pasar por alto. No puedes ocultarte de esos temores que no puedes resolver, pero sí puedes comenzar a vencerlos.

LIBRA

Debes recordar que si piensas vivir con tu pareja, será momento de trabajar juntos y hacer que las cosas funcionen por lo que no deberás pensar sólo en ti y en lo que te convenga, pues las cosas no van a funcionar. Mhoni Vidente aconseja que la vida es un viaje en el que, en los hechos, vamos a solas. Las elecciones que cuentan, los errores que enseñan y las revelaciones que nos despiertan: todo ello lo encontramos y vivimos a solas.

ESCORPIO

De acuerdo con Mhoni Vidente, tu trabajo no solo es una forma de hacer dinero y de generar patrimonio. También, y sobre todo es una manera de forjar tu carácter y fortalecer tus habilidades y mente. La creatividad es la evidencia de tu mente vive y está sana. Sumirse en la rutina solo la reduce y la confina.

SAGITARIO

Debes cerrar empezar a sacar a persona que no le están haciendo el bien a tu relación de pareja, pues se están entrometiendo demasiado y está creando un ambiente tóxico, recuerda que en esa conexión debe hacer sólo amor. El tema del día va a ser cómo hacer dinero, cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo con menos esfuerzo. Tienes que cuidarte de esos dolores de cabeza. No tanto por esas molestias, sino por lo que hay detrás de ellas. El estrés y la presión.

CAPRICORNIO

Tu pareja te dará una noticia en lo que respecta a la salud y para nada serán mala noticias al contrario serán buenas nuevas como un embarazo, por lo que será una temporada llena de felicidad para ambos. Hoy tendrás un golpe de suerte que va a dar un giro a tu fortuna de una manera asombrosa. En este día te parece que es más importante que nunca llegar a un mejor equilibrio entre lo que hay dentro de ti y el mundo exterior.

ACUARIO

Es un buen momento para que cumplas todas esas promesas que has dicho hacer y no las has cumplido, pues llegará un momento en que tu pareja ya no crea ni una palabra y provoque que empiecen los conflictos entre ambos. La soledad es una mala consejera, y la obsesión por salir de ella te está llevando a tomar decisiones precipitadas.

PISCIS

No hay nada mejor que ver a tu pareja feliz por lo que ya no deben de ocultar lo felices que son ante la sociedad, al contrario debes de presumir que su conexión está más fuerte y bella que nunca. Disfruta del silencio, y de la calma que trae aparejada. Hoy es una gran oportunidad para disfrutarlo, para nutrirlo y expandirlo a todo tu alrededor.