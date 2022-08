México | Mundial en Qatar 2022 podría comenzar un día antes

La decisión podría tomarse en unos días en un comité que está formado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los líderes de los seis organismos continentales de fútbol.

Así mismo, la propuesta para llevar a cabo un torneo de 29 días en lugar de 28 hasta ahora está respaldada por las autoridades qataríes y el organismo que rige el fútbol sudamericano, CONMEBOL y en las conversaciones participaron tanto las federaciones de fútbol de Qatar como la de Ecuador, precisó una persona familiarizada con la propuesta.

Mientras tanto, está planeado que el Mundial inicie el 21 de noviembre con el encuentro ente Holanda y Senegal a las 13:00, hora local de Doha. Así también Qatar y Ecuador que están en el grupo A está previsto que jueguen el mismo día, sin embargo ese partido se llevaría a cabo seis horas más tarde.

De ser aprobada la propuesta, la ceremonia de apertura podría celebrarse antes del primer encuentro en el Al Bayt Stadium con lo que se dejaría un espacio el lunes por la tarde para disputar el juego Holanda-Senegal.

En tanto que, el Mundial de 2022 es el primero en sus 92 años de historia que se no jugará en verano. Las otras 21 ediciones se realizaron entre finales de mayo y finales de julio.

En ese sentido, la FIFA decidió en 2015 evitar el calor ardiente del verano qatarí y mover el evento a noviembre y diciembre, aún con la oposición de la mayor parte del fútbol europeo.

Siendo así que el calendario del 21 de noviembre al 18 de diciembre se acordó con el propósito de que los clubes europeos pudieran jugar el fin de semana del 12 y 13 de noviembre antes de liberar a sus jugadores para los 32 equipos del Mundial.

En lo que se refiere a la final se tiene previsto se dispute un domingo debido a que es el Día Nacional de Qatar, con lo que se daría una semana completa para que los jugadores regresaran a sus clubes antes de los encuentros del 26 de diciembre en el tradicional Boxing Day de la Premier League.

Por su parte Qatar prometió una innovadora tecnología de refrigeración para combatir un calor que se vaticina alcance los 45 grados Celsius (113 grados Fahrenheit) durante el primer Mundial celebrado en Medio Oriente.

ÚLTIMO MOMENTO

Informa el Diario Olé que el primer partido del Mundial de Qatar ahora se jugará el 20 de noviembre, un día antes de lo anunciado.

– Senegal vs Países Bajos ya no será el primer partido de la Copa del Mundo.

– Qatar vs Ecuador primer encuentro del Mundial pic.twitter.com/nMwrIChnNm

— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 9, 2022