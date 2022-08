Perú | Grifos no reducen los costos de combustibles

Pese a caída de precio a nivel mayorista

Pese a las importantes caídas de precio a nivel mayorista y de precios de referencia durante ocho semanas seguidas, las estaciones de servicio han mantenido un margen de ganancia en la venta de combustibles de más de S/2,00 durante el último mes.

De acuerdo con el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), los precios de referencia de la mayoría de los combustibles han caído por octava semana consecutiva hasta un 5,17%.

Según un reportaje de La República, el gasohol de 90 se redujo en S/2,55 desde el 7 de julio hasta el 5 de agosto en la planta del Callao de Petroperú, pasando de S/22,94 a S/20,38 el galón.

Sin embargo, de acuerdo a Osinergmin, el costo promedio de venta a los consumidores apenas se redujo en S/1,06, valorizándose la primera semana de agosto en S/21,67 el galón. En consecuencia, los grifos obtienen un beneficio de S/1,28 por galón.

Por otro lado, aunque el gasohol de 95 está subsidiado por el Fondo de Estabilización de Precios (FEPC) y el coste por galón a nivel mayorista se haya reducido de S/24,69 a S/21,50, las estaciones de servicio solo bajaron su precio en S/1,18 al venderla al público en S/24,29, ganando así S/2,78 más por cada galón vendido.

El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre, recalca que más allá del libre mercado que rige nuestra economía, persiste el “libertinaje de precios” y en donde los márgenes de ganancia de las empresas que comercializan los combustibles pueden alcanzar picos del 20%.

“Es cierto que los grifos han comprado a precios superiores, pero los stocks no son iguales para todos. Algunos tienen que renovar a los pocos días, pero al frente tienen a otro grifo que renueva en una semana, es decir, copian sus precios para justificar que no pierdan. Pero ¿y cómo hace usted cuando es a la inversa? Ahí sí no se apuran en trasladar la rebaja, como sí hacen las refinerías. Esa es una de las distorsiones, ellos siempre tratan de alargar el tiempo para esquilmar al mercado”, comentó Ochoa Alencastre.

Por su parte, el exdirector de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) Erick García precisa que la rebaja dependerá de las existencias que puedan tener los grifos, cuya rotación puede oscilar entre los dos o seis días; aunque sostuvo que no existe la regulación suficiente para que se incentive la competencia a partir de la transparencia de datos como el stock, ventas y compras diarias, entre otros, que debe ser ejecutada por Osinergmin.