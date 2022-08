Trabajadores públicos trancaron la Francisco Fajardo en exigencia de sus beneficios laborales

1442101

Caracas.- Movimientos sindicales y gremiales del sector público nacional, entre ellos, universitarios, maestros, jubilados y trabajadores de la salud, se reunieron este martes, 9 de agosto, en una asamblea general realizada en la Plaza Cubierta del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y desde ese punto se movilizaron hacia la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela, donde se hizo un plantón para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que escuche las exigencias de la clase trabajadora venezolana.

La eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el pago completo de las vacaciones y bonos de los trabajadores públicos y la liberación de los dirigentes sindicales presos, son unas de las principales peticiones que se realizaron en esta actividad. Además, se convocó una movilización para el jueves 11 de agosto, la cual tiene como objetivo llegar a la sede de la Asamblea Nacional, un punto al que no se les dejó pasar en la marcha realizada el pasado 4 de agosto.

«El presidente nos está quitando entre un 70% y 80% de nuestro salario y ahora viene a quitarnos nuestro bono vacacional, el cual lo están dividiendo en varias partes y cuando nos paguen ya no va a valer nada», indicó a El Pitazo José Pérez, obrero del sector educación.

Aseguró que al Gobierno venezolano «no se le puede creer nada» y precisó que los 10.000 bolívares que hace unos meses se les ofreció por prestaciones sociales, ya se devaluó y al momento de recibir ese pago no les alcanzará «ni para comprar un par de zapatos».

La eliminación del instructivo de la Onapre, unas de las principales peticiones que realizan los gremios del país, quienes continúan en las calles protestando por sus beneficios | Foto: Mairen Dona

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, afirmó que las personas que participaron en esta movilización son las que tienen hambre y quieren restituir sus derechos económicos. Desmintió que estén organizando un plan golpista como lo señala el Estado y dijo que las actividades de calle que realizan son pacíficas.

«Nos están quitando nuestros derechos laborales como el contrato colectivo, la prima de antigüedad, por hijos y otros derechos. Además, el bono vacacional que es de tres meses y medio decidieron pagarlo en enero bien devaluado», afirmó Sánchez desde la autopista Francisco Fajardo.

Por su parte, Victor Marquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, indicó que «no es casualidad que el Gobierno esté asustado y Mario Silva esté amenazando a la clase trabajadora». Asimismo, sentenció que desde el Estado se maneja una estrategia para quitarles la nómina a los trabajadores que salen a las calles del país a exigir sus derechos laborales y salariales.

Los trabajadores de sectores públicos del país convocan una movilización para este 11 de agosto | Foto: Mairen Dona

La dirigencia estudiantil de la UCV también estuvo presente en la actividad de este 9 de agosto y condenó que el pueblo venezolano esté en crisis, con sueldos que no alcanzan para darle una buena calidad de vida a sus hijos. «La lucha diaria es en conjunto porque estamos convencidos que si no peleamos hoy, el día de mañana no tendremos país«, expresó uno de los representantes estudiantiles.

10:59am #AHORA | «Queremos condiciones para los profesores», es la consigna de universitarios que respaldan la asamblea general realizada este #9ago por trabajadores públicos para exigir la restitución de sus beneficios y convocar próximas movilizaciones – vía @DonaMairen pic.twitter.com/qobwmIHaBV — El Pitazo (@ElPitazoTV) August 9, 2022

Mairen Dona LópezVista_2

