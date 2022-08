Anseume dice que «no es nuevo» que el chavismo se robe el bono vacacional, pero hay que «darle un parado»

El secretario nacional de profesores universitario de EC William Anseume dijo este miércoles que no es nada nuevo que Maduro se robe el bono vacacional y atente contra derechos de profesores y empleados públicos en general, pero aseveró que la Federación de Trabajadores y Profesores Universitarios de Venezuela decidió que mientras no les paguen completo y no se restablezcan los derechos laborales de los universitarios, no habrá actividades académicas.

«El paro de los profesores universitarios seguramente se cumplirá», expresó según nota de prensa.

«El instructivo Onapre se traduce en una reducción absoluta de los sueldos de los universitarios y de los trabajadores públicos de Venezuela, y echa por tierra la convención colectiva que ellos habían impuesto y la reducción arbitraria de los sueldos».

«Que quede claro que seguirán las marchas de los trabajadores por los derechos laborales en todo el país, seguiremos protestando dentro y fuera del país denunciando la violación de nuestros derechos» y añadió «el robo del bono vacacional, el robo de los derechos no es nuevo en Venezuela, lo que sí es que se ha incrementado este año, por lo que los ciudadanos deben darle un parado absoluto a esta situación».