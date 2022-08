Así quedaron las calles del barrio La Línea, en Petare, tras las lluvias

1443237

Vecinos del barrio La Línea, ubicado en Petare, agarraron las palas para quitar el lodo que permanece en las calles tras las fuertes lluvias caídas en la localidad y en gran parte del país este miércoles, 10 de agosto.

Remigio Ceballos, ministro de Interior, Justicia y Paz del gobierno de Nicolás Maduro, informó que se activó el Centro Nacional de Control de Emergencias y Desastres para atender las eventualidades que puedan causar las recientes lluvias caídas en el país entre el martes 9 de agosto y este miércoles, 10 de agosto.

Imágenes: Ronald Peña

Música: Political Documentary Tension

A license to use this royalty-free music was downloaded from elements.envato.com

Redacción El PitazoVista_2

Redacción El PitazoVista_2