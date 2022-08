Colombia Miles de ciudadanos ya reclamaron las boletas para el Desfile de Silleteros en Medellín

Este 11 de agosto, en los puntos habilitados por la Alcaldía de Medellín en el Parque de las Luces, miles de ciudadanos ganadores reclamaron sus boletas para acceder a los palcos del Desfile de Silleteros que se llevará a cabo el próximo lunes 15 de agosto.

La entrega de esta boletería se realizó gracias a la apuesta por el acceso democrático a los bienes culturales y patrimoniales de la nación previo a la edición número 65 del Desfile de Silleteros, eje fundamental en la construcción de una identidad patrimonial inclusiva y equitativa.

“La gente de todas las comunas de Medellín está muy contenta recibiendo sus entradas, vienen con sus cédulas y entregamos cada entrada con registro; lo que nos permite garantizar la transparencia de este proceso. Algunas personas, por primera vez, tendrán la posibilidad de entrar a los palcos del Desfile de Silleteros. Estamos viviendo una Feria de las Flores incluyente para toda la comunidad y aquí lo estamos demostrando”, afirmó el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez.





Ciudadanos que no lograron reclamar sus boletas para Desfile de Silleteros

Para los ciudadanos que no lograron reclamar su pase el día de hoy, el punto también estará habilitado el 12 de agosto desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Además, quienes no pudieron acceder a las boletas, podrán disfrutar del Desfile de Silleteros en los costados de la Avenida del Río como tradicionalmente se ha hecho, o seguirlo a través de Telemedellín.

