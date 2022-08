Colombia suspendió control sobre Monómeros 48 horas después que Petro asumió la Presidencia

«El problema es que se convirtió a Monómeros en reparto de cuotas políticas y la crítica fundamental no es proponer a alguien, sino la capacidad de rectificar y no convertirse en celestinos de la actuación de esa junta directiva».

Por eso es que la ausencia de algunos que explicaron supuestos problemas de conectividad no es excusa, exclamó.

«Ya ellos tenían el informe y pueden comunicarse con la Comisión y decir que votan a favor. Ese día, de doce asistieron unos cuantos y a la hora de la votación estaban 4 ausentes y se retiró José Ricardo Salazar, que pidió la prórroga y fue negada. Pero el silencio o voto en contra obedecen a una línea política. Si alguien no estaba presente debe comunicarse con Macario González o la secretaria, pero quienes creen que Rodríguez Laprea no debe salir deben explicar al país y no actuar como el gato».