Horóscopo del 11 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 11 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente este día deberás tomarlo como positivo pues, este jueves un buen día para hacer un balance. Debes hacer una comparación entre lo que has invertido y lo que has ganado en este periodo, de modo que puedas saber si vas por la senda correcta o es mejor que corrijas el rumbo. Vas a encontrar que, justamente, estás haciendo lo que debes hacer.

TAURO

Según los horóscopos de Mhoni Vidente debes de saber esperar el momento perfecto para todo, en el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método. Te toca a ti ir descubriendo sobre la marcha sus reglas y sus exigencias. Y es que, al final de cuentas, se trata de mantenerse a la par, de cerrar un frente común contra las intemperies de la vida. Las discusiones, inevitables, son parte de ese aprendizaje.

GÉMINIS

Este jueves debes poner especial atención en el amor, recuerda que es algo que va a la medida, ni ajustado ni holgado, pues en ocasiones lo único que queda es ejercer la autoridad. Dentro de tu relación, y tu pareja lo reconoce, eres la voz de la sensatez. Ahora ves que, lenta, pero decididamente, tu pareja va a tomar una decisión a todas luces equivocada. No se da cuenta, pero tienes que ser firme, y decirle que no lo haga.

CÁNCER

Las estrellas y los horóscopos señalan que este jueves debes apelar a lo que vive dentro de ti, es un día que debe ser el último en que toleres a la mediocridad como la medida de tu empleo. Es tiempo de salir de este círculo vicioso que no te permite crecer, y a lanzarte a buscar lo que será el siguiente paso en tu vida, en ti carrera hacia la cima de tu realización. No importa a qué debas decirle adiós.

LEO

Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, tienes un estilo para amar que es un tanto frío y desapegado, y ello hace que tu pareja, en ocasiones, crea que estás ahí solo por compromiso. Tienes que ir a contracorriente de ti mismo, y ser más abierto, atento y cariñoso. Esa es una de las demandas del amor que no olvidemos de ser nosotros mismos para ser la persona que quien amamos se merece.

VIRGO

Para este jueves la astróloga Mhoni Vidente señala que debes completar un ritual para que te vaya de lo mejor en este mes y te prepares para subir a lo más alto en tu mejor época del año, se trata de un ritual que puedes completar al darte un baño de flores con velas y te propongas despegar las energías que se apoderan de ti y hacen que tus decisiones no vayan siempre al mejor lugar que puedes, abre bien los ojos.

LIBRA

No hay que marcarse metas mediocres. Te toca plantearte metas descabelladas, que te quiten el aliento de solo pensarlas. Este es un buen día para hacerlo. De otra manera, esa alma aventura y emprendedora que siempre te ha distinguido, está en grave riesgo de perecer, de volverse invisible. Necesitas un cambio de escenario mueve los muebles de la casa este jueves y verás como mejora el flujo energético en tu hogar.

ESCORPIÓN

Este jueves debes tener mucho cuidado con las relaciones de pareja pues, necesitarás mejorar la forma en la que pides las cosas, recuerda que cuando la comunicación se rompe, toda la relación se agrieta y, mucho más rápido de lo que crees, se puede venir abajo. No permitas que las vías a través de las que tu pareja y tú se dicen todo se vean dañadas por el rencor y por la intervención de terceras personas. El diálogo es lo que más fortalece al amor.

SAGITARIO

Mhoni Vidente recomienda que este jueves evites los compromisos sociales a gran escala, tu fin de semana estará ajetreado y necesitas toda la energía disponible para poder completar las tareas que lleguen a ti, ten presente que la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y eso es sobre todo cierto con el dinero. Entre más aplaces la puesta en marcha de tu proyecto, más dinero se va a ir directamente por el drenaje.

CAPRICORNIO

Las personas nacidas bajo el signo de Capricornio tendrán un jueves muy bueno pues en este día se van a acercar a ti con una propuesta que implica más dinero del que ganas ahora, pero en un contexto en el que no te agrada estar. No es buena idea que aceptes una oferta que te obliga a perder prestigio ante tus propios ojos. Eres alguien que valora hacer lo que la apasiona antes que trabajar por un mejor sueldo.

ACUARIO

La sinceridad siempre es buena, debes saber que este valor te rodeará de las personas correctas, las promesas se hacen para cumplirse, y no para ganar tiempo. Tienes que arreglar este problema entre los dos no con vanas promesas, sino con compromisos reales, que puedas y desees cumplir, pues de otra manera se encontrarán de nuevo en el punto de partida. Ante todo, la honestidad, o no podrá haber fe en el futuro.

PISCIS

Has perdido mucho tiempo, es momento de recuperar el tiempo perdido con tu familia y que vean que realmente te interesa estar con ellos, revélate ante las injusticias pero no tomes partido pues, podría significar un problema fuerte que complique tu jueves de una manera que no te esperas, mejor mantener distancia.