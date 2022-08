La última superluna del año será este #11Ago

Durante la noche del jueves 11 al viernes 12 se podrá admirar el fenómeno de la luna azul o superluna de esturión, acontecimiento lunar que marca la recta final del 2022.

El término luna azul no tiene que ver con el color que incluye su nombre, si no se debe a que sucede con muy poca frecuencia, es un fenómeno poco común del cual surge la frase anglosajona Once in a blue moon (Una vez cada luna azul) para referirse a situaciones que suceden con peculiaridad.

El término de superluna se usa para describir a la luna de perigeo, una luna llena que ocurre cuando el satélite está en su punto más cercano a la Tierra, a unos 363.300 kilómetros de distancia.

Otro nombre asignado a este evento es la luna de esturión debido a que los pueblos indígenas norteamericanos afrontaban la temporada alta de pesca del pez esturión, y relacionaban la luna de agosto con este hecho y el inicio del otoño.

Durante su perigeo, la luna una resplandece con un diámetro 14 por ciento más grande y un brillo 30 por ciento mayor que cuando se encuentra en la posición opuesta y lejana a la Tierra.

En Venezuela, podrá observarse sin ningún tipo de equipos especializados durante las noches del 11 al 14 de agosto y podrá ser mejor apreciada el día viernes 12 alrededor de las 2:35am.

La luna podrá observarse junto a Saturno, además de estar acompañado de las Lágrimas de San Lorenzo, una lluvia de estrellas de prevista para el mismo fin de semana pero cuya visibilidad se verá afectada por la superluna.

Con el fin del verano, la última Superluna del año protagonizará el cielo nocturno de agosto. Te decimos cómo ver la Luna de Esturión este 2022.https://t.co/CyUGGltflJ — RevistaNatGeo (@RevistaNatGeo) August 7, 2022

