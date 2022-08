México | Lanzan tráiler de la serie de Armie Hammer

La historia del actor Armie Hammer, las supuestas acusaciones de abuso sexual, violación e incluso de tener algunas tendencias caníbales como un fetiche serán analizadas y reveladas en la próxima serie de la plataforma Discovery+.

Se trata de House of Hammer, una docuserie compuesta de tres partes, de la cual han revelado un explosivo tráiler que promete mostrar que el comportamiento del actor se arraigó desde hace mucho tiempo en su casa.

La serie contará la historia familiar

Lo anterior, debido a que la serie también explorará el historial de abusos dentro de la familia del actor, quienes habrían tenido conductas criminales, por lo que los recientes señalamientos a Armie Hammer serían parte de algo más siniestro.

O, en palabras de Jason Sarlanis, presidente del departamento de contenido de investigación y crímenes de Discovery+: “Las acusaciones de violación y abuso presentadas en los últimos años son solo la punta del iceberg cuando se habla del clan Hammer”.

Esto, debido a que en 1920 el tatarabuelo del actor, Julian Hammer, habría cometido asesinato involuntario en primer grado; posteriormente, en 1955 su hijo, Armand Hammer, mató a un hombre por una deuda de juego.

A pesar de ello, habría alegado que todo fue en defensa propia por lo cual fue dejado en libertad; además en 2015, la tía del actor, Casey Hammer publicó un libro en el que reveló que su padre abusó sexualmente de ella cuando era niña.

“Con House of Hammer, somos testigos de detalles verdaderamente inquietantes y secretos siniestros que el dinero y el poder no pudieron ocultar para siempre”, señala Jason Sarlanis.

Por lo anterior, la serie brindará el contexto para comprender las conductas del actor, pues incluso su tía aseguró que nada de las acusaciones le pareció sorprendente por su historia familiar.

“Cuando todo esto salió a la luz sobre Armie, no me sorprendió. Simplemente no te despiertas y te conviertes en este controlador oscuro, abusador. Este comportamiento está muy arraigado”, señaló en el tráiler.

Revelará canibalismo y abusos de Armie Hammer

Así, House of Hammer seguirá la historia del clan Hammer hasta llegar a Armie Hammer y las acusaciones que ha negado repetidamente a través de sus abogados respecto a abusos sexuales.

Para ello, mostrará capturas de pantalla de mensajes y audio de notas de voz que las víctimas habrían recibido por parte del actor en donde habla de sus fantasías caníbales y fetiches sexuales.

Además, también contará con la participación de Courtney Vucekovich y Julia Morrison, mujeres que habían denunciado a Armie con anterioridad, quienes hablan en el tráiler.

“Al principio sentí que todo era perfecto; fue increíble, pero luego las cosas cambiaron. Él empuja tus límites poco a poco. Eres suya, completamente. Él dijo: ‘Soy 100 por ciento caníbal. Me estoy volviendo loco’”, comentó Courtney.

Así mismo, en el tráiler se puede escuchar una nota de voz en la que Armie, en el que afirma que quiere ir a la casa de una de sus víctimas, atarla para que quedara completamente inmovilizada y “hacer lo que quisiera” con ella.

A pesar de ello, en numerosas ocasiones los abogados del actor han negado las acusaciones, alegando que todos los encuentros con el intérprete de Call Me By Your Name fueron consensuados y acordados mutuamente.

¿Cuándo se estrena?

La serie llegará a Discovery+ el próximo 2 de septiembre y contó con la participación de Casey Hammer, la tía del actor, quien dijo estar lista para revelar “los secretos oscuros y retorcidos de la Familia Hammer”.