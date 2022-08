▷ César Pérez Vivas: Darien refleja el drama de la crisis humanitaria venezolana #12Ago

César Pérez Vivas, exparlamentario y exgobernador del Táchira, es del criterio que la selva de Darién, en Panamá, se ha convertido en la más cruel muestra de la tragedia humanitaria que ha ocasionado el socialismo del siglo 21, que encabeza Nicolás Maduro.

Sobre el particular apela a las cifras dadas por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, según el cual más de 4 mil personas, procedentes de Venezuela, atraviesan mensualmente esa zona selvática, lluviosa, donde no sólo hay animales salvajes, sino también delincuentes que acechan a los incautos viajeros que se atreven a cruzar, a pie, difíciles caminos porque no hay carreteras.

Los venezolanos tienen que arriesgar sus vidas, manifestó en declaración enviada a este medio. Al peligro de la fauna se agregan los sorprendentes farallones y abismos, pantanos y caudalosos ríos.

Según el mencionado servicio fronterizo, se sabe que 28.079 venezolanos pasaron por esa selva, donde también han perecido algunos de los que intentan desesperadamente terminar su travesía peligrosa hacia otras regiones de Centroamérica y los propios Estados Unidos.

Pérez Vivas confiesa tener testimonios de amistades que han podido sortear la situación angustiosa de esa selva, pero lo más lamentable es que todavía, en este momento, todavía hay personas que siguen atravesando esa zona.

Llama la atención que Nicolás Maduro y su camarilla lo que haya hecho es pedir a las autoridades panameñas que impidan el paso de los venezolanos, cuando él es el culpable de que la gente esté corriendo los riesgos de irse por esa selva, desafiando la muerte, porque Venezuela no les ofrece ni siquiera la menor posibilidad de sobrevivir en medio de dificultades.

Y lo más grave es la burla que hace al decir que los venezolanos están regresando, que la situación está mejorando y que pronto el país será una potencia agrícola, que no sólo producirá los alimentos que necesita, sino que explotará. De ese modo no se arregla Venezuela, sino con un cambio total político, económico y social, finalizó el también docente universitario sus declaraciones.