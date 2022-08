España | Paulo Londra y Ed Sheeran no decepcionan con el lanzamiento de ‘Noche de Novela’

Paulo Londra y Ed Sheeran han unido fuerzas de nuevo. Este mismo viernes 11 de agosto ha visto la luz Noche de Novela, su nueva colaboración y una de las canciones más esperadas de este verano, que como era de esperar, no ha tardado en convertirse en todo un éxito.

Noche de Novela se trata del cuarto adelanto del próximo álbum de estudio de Paulo Londra, en esta nueva etapa musical que comenzó hace unos meses, así como del último single que verá la luz antes de la llegada de su nuevo proyecto discográfico.

Se trata además, de la segunda colaboración de ambos artistas, después de que el artista argentino participase en el sexto álbum de colaboraciones del británico, en la canción Nothing On You. Una canción que tuvo un gran éxito en su día.

It’s a good day when there’s new Ed music. ‘Noche de Novela’ by @PauloLondra x Ed is out now! https://t.co/nZR6ExMSRm pic.twitter.com/TrCGVyP3cE — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) August 12, 2022

Se trata de una canción que ha llegado acompañada de un videoclip muy esperado, protagonizado por ambos artistas y que tras su lanzamiento ha entrado directo a las tendencias de Youtube, siendo uno de los videoclips más vistos del momento en todo el mundo.

De esta forma, ambos artistas han vuelto a demostrar que juntos son imparables, con una canción que todo apunta a que no dejará de sonar en los próximos meses, con un ritmo y una melodía muy pegadizos que hacen que no puedas dejar de escucharla.

Por otro lado, recientemente el artista británico Ed Sheeran habló sobre su amistad con Paulo Londra, asegurando que en su opinión: “sinceramente creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo” enfatizó, el artista británico. “Como ser humano tiene un gran corazón”, añadió.