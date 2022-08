Funcionarios de seguridad impidieron el trabajo de reporteros en Nueva Esparta

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) limitaron la labor informativa de los reporteros Edgar Corzo y Gustavo González, del equipo de prensa de la Gobernación del estado Nueva Esparta; Silvimar Campos, corresponsal de Globovisión; Mario Guillén, de Noticias Todos Ahora, y Lisbeth Miquilena y Lennis González, de Televen, durante el acto de aniversario de los 85 años de creación de la GNB, que se efectuó en la Plaza Bolívar de La Asunción el jueves 4 de agosto.

1/2 #AvanceIPYSve | Efectivos de la Dgcim y de la GNB impidieron al periodista Edgar Corzo y al camarógrafo Gustavo González, ambos del equipo de prensa de la gobernación de #NuevaEsparta, cubrir el evento por el 85° aniversario de la GNB en la Plaza Bolívar de #LaAsunción. #4Ago — IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) August 4, 2022

El periodista Edgar Corzo contó a IPYS Venezuela que, de forma reiterada, los funcionarios de seguridad les pidieron a él y a su reportero gráfico, Gustavo González, alejarse del lugar donde podían dar cobertura al acto oficial. “Ustedes no pueden estar aquí, por favor retírense”, les dijeron los uniformados, quienes siguieron durante minutos al reportero gráfico y no le permitieron hacer fotografías.

Durante el incidente, efectivos de la Dgcim solicitaron a Corzo y a González el carnet que los acredita como trabajadores de la gobernación y, como no lo tenían, tomaron fotos de sus cédulas de identidad.

Corzo tenía la pauta de entrevistar a los funcionarios del Ejecutivo regional, pues la Gobernación facilitó la logística para el evento, pero no pudo cumplir con la labor al no poder acercarse a ellos. Aunque la directora de prensa de la Gobernación de Nueva Esparta, Brenda Salcedo, hizo acto de presencia para solicitar que se permitiera la cobertura, su petición no fue atendida y el equipo se retiró.

Por su parte los reporteros de Globovisión, Televen y Noticias Todos Ahora denunciaron que los funcionarios les informaron que no podían acceder a la plaza, por lo cual se retiraron. Momentos antes, estos comunicadores fueron fotografiados por un desconocido cuando se dirigían al espacio donde se realizaba el evento.

Este caso es la cuarta vez en ocho días, desde el 27 de julio, que cuerpos de seguridad del Estado o funcionarios en instituciones públicas impiden a reporteros cubrir hechos de interés social y cumplir con su trabajo informativo. Estos incidentes se registraron en los estados Nueva Esparta, Portuguesa y Táchira y afectaron la labor de 11 trabajadores de la prensa.