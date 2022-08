la lucha es de todos

1444296

Caracas.- Las protestas de trabajadores que han copado las calles caraqueñas y del interior del país son por motivos laborales, quienes exigen salarios dignos y respetar los derechos contractuales contenidos en sus convenciones colectivas, aseguraron los dirigentes sindicales a El Pitazo.

Carlos Julio Rivera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados del Seguro Social, reconoció que varias organizaciones políticas se han acercado para participar en este tipo de movilizaciones, algo que, a su juicio, es bien recibido porque “esto es una lucha de todos porque el sueldo es un patrimonio familiar e involucra a la sociedad civil”.

Recalcó que no se le puede cerrar la puerta a ninguno que quiera apoyar, pero resaltó que lo único que deben tener presente los partidos políticos es que no pueden ir a las manifestaciones con franelas partidistas porque la lucha no es de un partido sino de los trabajadores.

Los dirigentes sindicales piden que el salario mínimo pueda cubrir una canasta básica, que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) se ubicó en 459,84 dólares para el mes de junio, lo que equivale a 2.593,47 bolívares.

Edgar Machado, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), indicó a El Pitazo que sus manifestaciones no son por razones políticas sino para exigir mejores condiciones para la clase trabajadora que dio su juventud por sacar adelante al país y quienes en la actualidad aún lo hacen.

“Todos los que estamos aquí somos trabajadores, no estamos con la parte política”, destacó Machado, quien le pidió al gobierno de Nicolás Maduro observar la cantidad de personas que se han marchado para exigir sus bonificaciones.

A su vez, Gabriel Vallenilla, presidente del Sindicato Sintrapovis de la industria de plástico y coordinador sindical nacional del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT), destacó que a los actores políticos no se les puede quitar el derecho de participar en las protestas, pero también enfatizó que existe una diferencia entre liderar este tipo de convocatorias y apoyar este tipo de iniciativas.

En este tipo de movilizaciones, sus “actores principales son los dirigentes sindicales y gremiales, quienes son los que mantienen esta lucha permanente con sus afiliados”, resaltó.

“Esta lucha llega a todos los estratos sociales y no cabe la menor duda que el movimiento sindical forma parte de la vida democrática de un país”, acotó el dirigente sindical.

Rivera añadió que su objetivo se basa en que este país se recupere, y por eso, se mantendrán las manifestaciones. “Si nosotros nos cansamos, perdemos y eso es lo que busca la administración de Nicolás Maduro”, enfatizó.

Katherine DonaGran Caracas

