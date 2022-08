Margarita | Condiciones del sistema de salud preocupa a padres ante aumento de gripe en niños

A pesar de la disminución de casos de covid-19 a nivel nacional, en Nueva Esparta diferentes padres y representantes han denunciado que existen casos de carácter particular de alergias o congestionamiento nacional que están afectando la salud de los niños.

La disminución del uso de tapabocas, la proliferación de actividades que promueven la agrupación de personas sin ningún tipo de medida de bioseguridad o la inconsciencia ante este contexto sanitario tan crítico, son algunas de las razones por los que niños, niñas y adolescentes padecen de forma continua de afecciones de carácter respiratorio.

“Mi hijo no sale de una gripe. Ayer estuve toda la madrugada pendiente de su malestar porque no tengo los recursos para cubrir una cita privada en el pediatra.

El costo de una cita en el pediatra para una familia promedio en la entidad insular varía, todo depende del tipo de patología que se está buscando tratar o si esta se efectúa por control de un niño o niña. Por lo tanto, una persona puede gastar desde 20 hasta 40 dólares en una consulta privada para sus hijos.

«No es fácil vivir en un país donde tienes que esforzarte cada vez más, pero no consigues lo suficiente para lograr brindarle protección a tus hijos cuando estos enferman o requieren de un medicamento», señaló Fernando, habitante del municipio Marcano.

A pesar de las remodelaciones empleadas por la gobernación del estado a los centros de atención u hospitales primarios en diferentes municipios, aún persisten las carencias de instrumentos o medicamentos para la atención adecuada de los ciudadanos en el sector público del país.

De igual forma, pacientes comentan que han llegado en altas horas al hospital Luis Ortega por situaciones de emergencia, pero en esta institución les solicitan una lista de recursos necesarios para brindarle la atención idónea a la persona que presenta algún tipo de cuadro clínico.

“El otro día fui con mi abuela que tenía un dolor en la cadera después de una caída, llegué de emergencia con ella al hospital en horas de la madrugada.

Estando en este lugar me pidieron una lista con muchísimos medicamentos y recursos para poder atender a mi abuelita. ¿Cómo a las 3 am encontraré todo lo que me piden cuando ni las farmacias trabajan?”, dijo María, habitante del municipio Arismendi.