México | AMLO ve “plan con maña” en investigación judicial por mina de Coahuila

TEXTO Carlos Montesinos @calesmont

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ver un “plan con maña” en la investigación judicial para deslindar responsabilidades por el derrumbe de la mina El Pinabete de Sabinas, Coahuila. Esto luego de que la Fiscalía General de la República informó que imputará a Cristian “S”, supuesto dueño de la mina.

“En el caso de esta mina en particular, sí se hacen inspecciones. Según el informe que me presentaron, de manera muy extraña, una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Seguramente, si es cierto, pues es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el seguro y no a los concesionarios.”

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al primer mandatario se le comentó que Cristian “S” fue presentado por la FGR como dueño pese a tener alrededor de 30 años de edad. “Es probable que sea lo que yo estoy aquí sosteniendo de que a él lo hayan utilizado para inscribir a los trabajadores al seguro, a lo mejor ese es el antecedente que están utilizando”, dijo.

También señaló el caso de la mina como una muestra más de los intereses y la corrupción que imperan en la región en donde se entrelazan las influencias de caciques tanto políticos, como gobernadores, como empresariales y hasta sindicales. Si bien también aclaró que los trabajadores de El Pinabete tenían prohibido formar un sindicato.

“No hay impunidad para nadie y puede ser que quieran maniobrar de esa forma”, agregó López Obrador al asegurar que la investigación no se cierra aún con la imputación de Cristian “S”, así como recalcó que “le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate”.