Un pescado a la plancha siempre es un placer tanto cocinarlo como comerlo porque no puede ser más sencillo (y más aún si nos lo arreglan convenientemente en la pescadería) y además queda riquísimo, de hecho a mi es de las formas en las que más me gusta comérmelo. Si además lo servimos con una guarnición y un aliño fáciles y resultones como en esta ocasión tendremos delante un platazo de pescado en tiempo récord y sin complicaciones.

Este rape a la plancha con hummus de garbanzos y salsa pesto de nueces queda fantástico y resulta un plato de lo más completo y que además entra por los ojos. El pescado se cocina en pocos minutos y queda jugoso y sabroso gracias a esa capa dorada que le da la plancha.

Personalmente el hummus me encanta servirlo como aperitivo para mojar pero últimamente me he aficionado a utilizarlo como guarnición y la verdad es que queda fenomenal, funciona como un puré pero con matices diferentes y podemos tenerlo listo con antelación incluso del día anterior. El broche final lo pone la salsa pesto de nueces, con unas proporciones que hacen que quede más ligero de lo habitual y así sea el aliño perfecto para el pescado.

Si te gusta el rape te encantará preparar este rape en salsa verde con almejas o el rape al horno con patatas panaderas, salsa de almendras y alcachofas, ideal para una ocasión especial.

Y si lo tuyo son los pescados a la plancha vas a disfrutar mucho preparando el espectacular lenguado a la Meunière o Menier francés, la lubina a la plancha con aliño de mostaza y guarnición de verduras, la merluza a la plancha muy jugosa y con trucos para que no se rompa, el salmón a la plancha con salsa a la naranja, el emperador a la plancha con salsa verde o el tataki de atún rojo con sésamo, que aunque en su mayor parte está crudo los extremos sí que se hacen un momento a la plancha.

Ingredientes para hacer rape a la plancha con hummus de garbanzos y salsa pesto de nueces (4 personas):

2 colas de rape (pide en la pescadería que te saquen los lomos, de cada cola salen 2) u 8 rodajas de rape, lo que prefieras.

Aceite de oliva y sal.

Para el hummus de garbanzos (cantidad de sobra, como aperitivo para mojar es genial también): 400 gr de garbanzos cocidos (peso escurrido). 3 cucharadas de tahini. Puedes comprarla ya preparada o elaborarla casera, aquí tienes mi receta de tahini . Zumo de medio limón. 1/2 cucharadita de comino en polvo. 1/2 cucharadita de pimentón dulce. 1 diente de ajo. Aceite de oliva y sal. Para decorar un poco de pimentón dulce y semillas de sésamo o ajonjolí.

Para la salsa pesto de nueces: 30 gr de aceite de oliva virgen extra. 30 gr de nueces peladas. 1 diente de ajo. Las hojas de 3 o 4 ramas de albahaca. Un poco de sal.



Preparación, cómo hacer la receta de rape a la plancha con hummus de garbanzos y salsa pesto de nueces:

Empezamos preparando el hummus. Lava los garbanzos poniéndolos en un escurridor bajo un chorro de agua y déjalos unos minutos ahí para que se escurran bien. Pon en un robot, batidora de vaso o de mano todos los ingredientes: los garbanzos, el tahini, el zumo de limón, el comino, el pimentón, la sal, el diente de ajo, el agua y el aceite. Tritura durante 1 o 2 minutos hasta que tenga un aspecto homogéneo y pruébalo por si quieres rectificarlo de sal, limón o alguna especia. Si te gusta que esté fresquito (o simplemente no caliente) guarda el hummus en la nevera mientras preparas el resto de elaboraciones. Vamos ahora con la salsa pesto de nueces. Pon en el vaso de una batidora de mano todos los ingredientes: el aceite de oliva, las nueces, el diente de ajo, las hojas de albahaca y la sal. Tritúralo durante unos pocos segundos hasta que los ingredientes se integren entre sí. La textura que dejes es algo personal, puedes quererla más o menos grumosa y de ambas formas está genial. Con la guarnición y la salsa lista es el momento de ponernos a cocinar el rape. Yo he optado por utilizar una cola ya que en este caso he preparado la receta para 2 personas. De ahí en la pescadería me han sacado dos lomos y cada lomo lo he partido por la mitad. Pon una sartén que no se pegue a fuego medio con un chorrito de aceite de oliva. Cuando esté caliente pon los lomos de rape, échales un poco de sal y cocínalos un par de minutos o hasta que veas que se han dorado por abajo. Dales la vuelta, échales de nuevo un poco de sal y cocínalos hasta que también se doren por ese otro lado. Si lo necesitas cocínalos también por los laterales, 1 minuto cada uno, ya que a veces los lomos de las colas tienen cierta forma rectangular y los laterales quedan un poco crudos. Mientras ve repartiendo en los platos un poco de hummus, puedes emplatarlo como yo echando un par de cucharadas y después arrastrando desde el centro con una cuchara. Échale por encima un poco de pimentón dulce y semillas de sésamo. Añade a los platos el rape y termina echándoles salsa pesto de nueces por encima.

Tiempo: 30 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Lleva el plato a la mesa nada más terminar de cocinar el rape para que no se enfríe y además sirve al centro lo que te haya quedado de salsa pesto de nueces y de hummus por si los comensales quieren añadir más cantidad a su plato. El rape es mejor que no te sobre porque el pescado cocinado en general pierde bastante jugosidad aunque te puede aguantar 2 días en la nevera. Lo que si puedes guardar genial en la nevera es la salsa pesto de nueces (una semana o incluso más) y el hummus de garbanzos (3-4 días).

Disfruta del rape cocinado a la plancha con la jugosidad que le caracteriza y ese sabor suave al que le sienta genial el toque del pesto y la guarnición del hummus de garbanzos, sin duda una combinación de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de rape a la plancha con hummus de garbanzos y salsa pesto de nueces:

Si quieres que el pesto te quede con una textura más rústica y grumosa puedes reducir un poco la cantidad de aceite y aumentar la de nueces, hasta que esté a tu gusto. También puedes, en vez de triturarlo, machacar en un mortero los ingredientes sólidos y por último añadir el aceite de oliva.

Para que no repita el ajo del pesto (y en general siempre que lo vayas a utilizar en crudo) el mejor truco es introducir el diente sin pelar unos 10 segundos en el microondas, ¡te aseguro que funciona!

En vez de pimentón dulce puedes decorar el hummus por encima con unos copos de chile para un toque picantito. También puedes ponerle semillas de sésamo negro y por supuesto un chorrito de aceite de oliva.

Consejos:

En la pescadería siempre hay trucos para ahorrar y el más importante es adaptarte un poco a las ofertas que haya. Pregunta porque lo más caro suelen ser las rodajas y a veces es más económico llevarte colas enteras, sobre todo si son pequeñas. También en ocasiones sale a cuenta llevarte un rape entero, así utilizas la cola para esta receta y el resto te lo trocean, es exquisito para preparar un caldo de pescado. Además irá incluido el hígado, está delicioso y puedes cocinarlo en una sopa por ejemplo.

Es fundamental que te dejes siempre lista la guarnición y aliños o salsas de los pescados antes de cocinarlos, sobre todo si son a la plancha, ya que se tarda muy poco en tenerlos listos y se enfrían enseguida. Si la guarnición o la salsa es caliente siempre puede recalentarla un poco mientras terminas el pescado para que así llegue todo caliente a la mesa.