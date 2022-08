Restablecer las relaciones con Colombia no es tan sencillo como Maduro espera

Nicolás Maduro ha ordenado acercamientos para concertar posiciones en cuanto a seguridad, pero Gustavo Petro se inclina por mejorar la institucionalidad entre ambos países, rota formalmente desde 2019. Politólogos coinciden en tres puntos fundamentales para llevar adelante las relaciones con Colombia: normalizar las relaciones diplomáticas, protección de los migrantes venezolanos y reactivar las actividades económicas y comerciales. En todo caso, ninguna de ellas se concretará de la noche a la mañana

La asunción del izquierdista Gustavo Petro a la presidencia de Colombia mueve las piezas en el tablero de relaciones en América Latina, un evento que esperaba la administración de Nicolás Maduro que cuenta con pocos aliados regionales.

Desde 2019, tras el reconocimiento de Juan Guaidó como mandatario interino venezolano, se rompieron formalmente los lazos entre ambos países. El intercambio desde el gobierno de Maduro se limitó a denuncias de conspiraciones, mientras que el «interinato» se encargó de la embajada en ese país para la atención de migrantes.

Con Petro en el poder, que reconoce como gobernante a Nicolás Maduro, se apuesta por una “normalización gradual de las relaciones”, como señaló el canciller colombiano Álvaro Leyva en julio pasado, y que incluye abrir pasos fronterizos, aunque no se sabe el estado actual de todos, además de restablecer oficinas consulares.

Los politólogos Ana Carolina Crespo y Carlos Romero coinciden, en conversación con TalCual, que esto no será «de la noche a la mañana». Además, hay tres puntos fundamentales para llevar adelante los nexos entre ambos países: normalizar las relaciones diplomáticas, protección de los migrantes venezolanos y reactivar las actividades económicas y comerciales.

Crespo, parte de la directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), destaca que es probable empezar a ver manifestaciones «de esta gradualidad en los primeros 100 días de gobierno, especialmente en el periodo previo a las elecciones intermedias de los Estados Unidos».

En ese periodo, espera que se discutan temas como la apertura de la frontera, los vuelos directos entre ambos países e incluso temas de cooperación binacional en cuestiones comerciales o de seguridad.

La politóloga considera que estas acciones «pueden empezar a manifestarse como acciones orientadas al cultivo de la confianza hacia Petro como gobernante».

Asegura que se está «comenzando de cero», lo que representa un gran reto desde el punto de vista logístico e institucional. «Ese es el problema. ¿Cómo se aborda una relación bilateral positiva con las limitaciones que se han venido construyendo en los últimos años?».

Mientras que Socorro Ramírez, integrante de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, comentó en un evento del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro que es crucial que se logren construir metas de corto, mediano y largo plazo para lograr el objetivo de retomar las relaciones fronterizas.

Uno de los imperativos, a su juicio, es que se revivan mecanismos de resolución de problemáticas, como la Comisión Binacional de Fronteras (Combifron). La última vez que ambos países se reunieron bajo esta modalidad fue en 2009, en una reunión en Caracas.

Crespo apunta que un indicio en la búsqueda de consensos o de escuchar a los actores de la frontera fue la participación de los ministros de Comercio, Agricultura e Industria del gobierno, en el encuentro sostenido el pasado 5 de julio entre actores empresariales de ambos países denominado «El Acuerdo de la Frontera».

Las relaciones diplomáticas entre ambos países pasan por retomar tanto el control de las Embajadas como reabrir los 15 consulados presentes en Venezuela, al igual que los ocho en Colombia.

En ese nombramiento de embajadores y reapertura de embajadas y consulados se debe tomar en cuenta el factor económico. La mayoría de las oficinas funcionaban en espacios arrendados y todo el personal diplomático fue enviado a otras misiones. «Hay muchos puntos que tejer para que se vaya construyendo ese marco institucional. En 2023 podría iniciar una nueva dimensión de las relaciones entre Colombia y Venezuela», dice Romero.