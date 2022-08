Video: Piloto automático de Tesla atropella a varios maniquíes infantiles en pruebas simples

En resultados que son lo que se conoce en la industria como “menos que ideales”, una prueba realizada del sistema de piloto automático de Tesla, muestra al vehículo arrollando maniquíes infantiles de “una manera que sería fatal para un niño real“.

La investigación del grupo de seguridad The Dawn Project puso a prueba un Tesla 2019 Model 3 en Willow Springs International Raceway en Rosamond, California.

Colocado en modo de conducción autónoma total una vez que alcanzó las 40 millas por hora, el automóvil fue enviado entre una fila de conos de tráfico de 109 metros (120 yardas) de largo, directamente hacia un maniquí del tamaño de un niño que esperaba al final.

Aquí los resultados de las pruebas realizadas al Tesla 2019 Model 3:

“Para aislar la situación, se eliminaron todas las variables excepto el vehículo, el niño y la carretera en sí”, escribió The Dawn Project en su informe.

“Esto hizo que el entorno de prueba fuera más favorable para FSD [conducción autónoma total], ya que un escenario del mundo real puede incluir elementos que distraen, como otros vehículos en movimiento, clima, señalización, autos estacionados, sombras, etc.”

Sin embargo, en las tres pruebas, el vehículo no logró esquivar al maniquí, golpeando a una velocidad promedio de 25 mph, según Dawn Project.

“Este es el peor software comercial que he visto”, dijo el fundador de The Dawn Project, Dan O’Dowd en un comunicado, y agregó: “Necesitamos regulaciones que prohíban que los autos sin conductor circulen por nuestras carreteras hasta que el fabricante demuestre que no atropellará a los niños en los cruces de peatones”.

“Elon Musk dice que el software de conducción autónoma total de Tesla es ‘increíble’. No es. Es una amenaza letal para todos los estadounidenses. Más de 100,000 conductores de Tesla ya están utilizando el modo de conducción autónoma total del automóvil en las vías públicas, lo que pone a los niños en gran riesgo en las comunidades de todo el país”, agregó.

Según el informe, el vehículo funciona peor de lo que cabría esperar de los humanos en la misma tarea. Musk ha dicho anteriormente que los modelos completamente autónomos, sin necesidad de intervención de un conductor humano, estarán listos para mayo de 2023.

